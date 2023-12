Wielu "gwiazdom" zdjęto z telewizyjnych anten audycje, cofnięto kontrakty reklamowe, a w jednym przypadku aktora "wycięto" nawet z już zrealizowanego filmu - pisze Reuters. Organizatorka imprezy, Anastasija Iwlejewa opublikowała już dwa "pokutne" filmy, w których przeprasza, zalewając się łzami i obiecując poprawę. Nie wpłynęło to na wycofanie jej twarzy z reklam największego operatora sieci komórkowej MTS. Do sądu wpłynął pozew od grupy obywateli żądającej, by Iwlejewa wpłaciła miliard rubli (ok. 43,5 mln zł) zadośćuczynienia za "straty moralne" na rzecz państwowego funduszu wspierającego weteranów "operacji specjalnej na Ukrainie". Sąd przyjął pozew.

RMF 24