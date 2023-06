14:20

Rosja uwolniła dwóch pracowników Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii (PPA), którzy przekroczyli omyłkowo we wtorek estońsko-rosyjską granicę - ogłosił Vallo Koppel z estońskiej policji.

Mężczyźni - 61- i 57-letni logistycy PPA - zostali przekazani na przejściu granicznym Saatse w południowo-wschodniej Estonii po wcześniejszym spotkaniu przedstawicieli służb granicznych obu państw.

14:03

Mieszkańcy okupowanych przez Rosję terenów na południu Ukrainy są zmuszani do przyjmowania paszportów wroga pod groźbą deportacji. Cywile z miejscowości Kyryliwka na wybrzeżu Morza Azowskiego zostali uprzedzeni, że mają tydzień na uzyskanie rosyjskich dokumentów - zaalarmował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińską armię.

13:56

Moskwa podwoiła liczbę delfinów chroniących bazę rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu na okupowanym Krymie - informuje amerykański portal morski Naval News. Ssaki mogą dzięki temu częściej patrolować większy obszar wokół bazy.

Delfiny - wyjaśnia portal - są jednym z wielu elementów złożonego systemu ochrony baz wojskowych. Ich zadaniem jest wykrywanie nurków, którzy mogliby przedostać się na chroniony obszar. "Te morskie ssaki mają przewagę nawet nad najlepiej wyszkolonymi ludźmi: żaden człowiek nie przegoni w wodzie delfina" - zauważa portal.

Ekspert serwisu H.I. Sutton zauważa, że dokooptowanie nowych delfinów do załogi w Sewastopolu oznacza, iż "Rosja uznaje zagrożenie atakiem sił ukraińskich za poważne". Naval News zwraca uwagę, że Moskwa zwiększa również ochronę innych baz i portów w rejonie półwyspu krymskiego, a także w odległym od teatru wojennego rejonie arktycznym.

Delfiny patrolują okolice sewastopolskiej bazy od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku.

13:49

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ocenił, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze powinien zająć się traktowaniem przez Rosję jeńców należących do ukraińskiego pułku Azow, których proces rozpoczął się w Rostowie nad Donem.

13:26

Premier Danii Mette Frederiksen, typowana przez ekspertów na nowego sekretarza generalnego NATO, powiedziała, że "przedłużenie kadencji Jensa Stoltenberga na tym stanowisku byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem".

13:08

Siły rosyjskie z powodzeniem przeprowadziły atak na zakłady produkujące drony w Ukrainie przy użyciu precyzyjnej broni dalekiego zasięgu - poinformował rosyjski resort obrony, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Ministerstwo obrony przekazało również, że rosyjska obrona powietrzna przechwyciła pięć pocisków wystrzelonych z amerykańskich wyrzutni HIMARS i zestrzeliła 25 dronów.

12:58

Według opublikowanego na stronie parlamentu Węgier harmonogramu sesji czerwcowo-lipcowej, izba ma w jej trakcie głosować nad przystąpieniem Szwecji do NATO. Nie podano jednak dokładnej daty, choć media mówią o decyzji na początku lipca, czyli jeszcze przed szczytem NATO w Wilnie.

12:51

Po pierwszym tygodniu ukraińskiej kontrofensywy przeciwko rosyjskim okupantom można ocenić, że najważniejsze bitwy dopiero nastąpią; dowództwo w Kijowie wykorzystało na razie tylko trzy spośród 12 brygad przygotowanych do działań zaczepnych - pisze agencja Reutera, powołując się na analityków ds. wojskowości z krajów zachodnich, w tym z Polski.

Ukraina gromadziła siły z myślą o kontrofensywie przez co najmniej pół roku. Niezależni obserwatorzy przypuszczają, że armia utworzyła na potrzeby tej operacji 12 brygad, w tym dziewięć wyszkolonych i wyposażonych przez Zachód. Brygada zazwyczaj składa się z co najmniej 3,5-4 tys. żołnierzy. Ponadto władze w Kijowie informowały, że sformowały też osiem brygad szturmowych podporządkowanych resortowi spraw wewnętrznych i liczących łącznie 40 tys. wojskowych - przypomniał Reuters.

W dotychczasowych walkach wzięły udział tylko trzy brygady. Początkowo, kilka dni temu Ukraińcy radzili sobie całkiem nieźle, ale później te postępy zostały powstrzymane. Tempo przesuwania się ukraińskich wojsk osłabło - i w zasadzie nie wiemy, dlaczego tak się stało - zauważył w rozmowie z Reutersem polski analityk Konrad Muzyka.

12:28

Rosja mówi o odparciu kontrofensywy ukraińskiej, choć ta jeszcze się nie zaczęła. Armia ukraińska obecnie testuje linię frontu - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jeszcze nie zaczęliśmy kontrofensywy jako takiej, a Rosja już mówi: "zwyciężyliśmy, odparliśmy kontrofensywę - powiedział Podolak, cytowany przez agencję UNIAN. Scharakteryzował on obecny etap wojny jako testowanie przez armię ukraińskiej długiej linii frontu. Na tej linii "Rosja skoncentrowała wszystko, co tylko mogła i próbuje się utrzymać, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jeśli front zostanie w jakimś miejscu przerwany - na jednym czy drugim kierunku, albo też jednocześnie na kilku (...), to doprowadzi to do załamania - zaznaczył Podolak.

Doradca prezydenta dodał, że obecnym celem armii ukraińskiej jest zniszczenie jak największej liczby zmobilizowanych wojskowych rosyjskich i sprzętu. "Mówię otwarcie - jak największej liczby po to, by zwiększyć presję psychologiczną na armię rosyjską" - dodał Podolak.

11:45

Wojny toczą się zgodnie z własną dynamiką, a nie kalendarzem politycznym, dlatego sukces ukraińskiej kontrofensywy przeciwko Rosji zależy nie tylko od sytuacji na froncie, ale też od cierpliwości sojuszników Kijowa; władze Ukrainy obawiają się, że oczekiwania Zachodu wobec ich armii mogą okazać się nadmierne - pisze w czwartek portal Politico.

W okresie poprzedzającym ukraińskie kontruderzenie, rozpoczęte w pierwszej połowie czerwca, prezydent Wołodymyr Zełenski i jego główni doradcy stanęli przed trudnym zadaniem. Władze w Kijowie próbowały wyjaśnić zniecierpliwionym sojusznikom i własnym obywatelom, oczekującym szybkich postępów militarnych, że działania ofensywne nie będą zwycięskim pochodem, lecz raczej uporczywym przełamywaniem wielu rosyjskich linii obronnych - zauważa portal.

11:43

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi przybył do okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - poinformował ukraiński operator energii jądrowej Enerhoatom.

Grossi miał przyjechać do elektrowni już w środę, jednak wizyta została przełożona ze względów bezpieczeństwa. Dyrektor MAEA jest na Ukrainie od wtorku, spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Podczas wizyty zaplanowano przeprowadzenie rotacji stacjonującej tam misji MAEA i zwiększenie liczby jej członków z czterech do sześciu.

Położona na południu Ukrainy nieczynna obecnie siłownia jest największą elektrownią atomową w Europie; od 4 marca 2022 roku okupują ją wojska rosyjskie. Misja MAEA ma m.in. ocenić bezpieczeństwo obiektu po wysadzeniu zapory na Dnieprze, tworzącej zbiornik, z którego czerpana jest woda do chłodzenia elektrowni.

10:50

"Wojna w Ukrainie to maraton, nie sprint" - powiedział w czwartek minister obrony USA Lloyd Austin, otwierając w kwaterze głównej NATO spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Zapewnił w imieniu sojuszników, że "będą zjednoczeni i będą wspierać Ukrainę (w odpieraniu rosyjskiej inwazji) tak długo, jak będzie trzeba".

"Wojna znajduje się w historycznym i krytycznym punkcie" - stwierdził szef Pentagonu, przypominając, że wojna toczy się o "zlikwidowanie prawa Ukrainy do egzystencji jako państwa".

"Jesteśmy z Ukrainą na długi dystans" - oświadczył Austin, podkreślając, że Ukraina jest w dobrej pozycji by sprostać przyszłym wyzwaniom.

Minister obrony USA wyraził szacunek dla niezwykłej odwagi obrońców zaatakowanego przez Rosję państwa, a także dla determinacji władz Ukrainy, w tym uczestniczącego w spotkaniu ministra obrony Ołeksija Reznikowa.

09:57

Szkolenia około 200 ukraińskich żołnierzy na amerykańskich czołgach Abrams, trwające od trzech tygodni w Niemczech, zakończą się pod koniec lata; ten termin zbiegnie się w czasie z planowaną dostawą Abramsów na Ukrainę - powiadomiła w środę telewizja CBS News za anonimowymi przedstawicielami Pentagonu.

Program szkoleń ma trwać 12 tygodni. Obecnie ukraińskie załogi pancerne ćwiczą umiejętności indywidualne. Następnie żołnierze będą realizować zadania na poziomie różnych formacji, w tym batalionu - czytamy na portalu CBS News.

09:42

"Wsparcie NATO udzielane Ukrainie od wielu miesięcy realnie zmienia sytuację na polu bitwy" - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem dwudniowego spotkania Rady Północnoatlantyckiej. Siły ukraińskie prowadzą obecnie kontrofensywę, która ma na celu wyzwolenie terenów okupowanych przez wojska rosyjskie.

Zebrani w Brukseli ministrowie obrony państw NATO będą dyskutować między innymi o możliwości zwiększenia produkcji obronnej. Jest to potrzebne, aby zarówno "uzupełniać zapasy amunicji i sprzętu jak i kontynuować wsparcie dla Ukrainy" - powiedział Stoltenberg dziennikarzom.

Przypomniał też, że przyjęta przed dziesięcioma laty zasada, aby 2 proc. PKB przeznaczać na obronność nie oznacza, że jest to "maksymalny pułap wydatków, ale minimum inwestycji we wspólne bezpieczeństwo" - oświadczył sekretarz generalny NATO.

09:31

Norwegia i Dania przekażą Ukrainie 9 tys. kompletnych pocisków artyleryjskich - poinformowały resorty obrony w Oslo oraz Kopenhadze. Norwegia przekaże pociski, a Dania zapalniki i ładunki miotające.

"Ukraina pilnie potrzebuje amunicji artyleryjskiej, dlatego połączyliśmy siły z Danią, aby jak najszybciej przekazać darowiznę" - podkreślił minister obrony Norwegii Bjorn Arild Gram.

Norwesko-duńskie pociski mogą być wykorzystywane m.in. w dostarczonych wcześniej przez Norwegię amerykańskich haubicach samobieżnych M109.

Jak zauważają norweskie media, dostawy uzbrojenia są szczególnie ważne ze względu na rozpoczętą przez siły ukraińskie kontrofensywę, która ma na celu wyzwolenie terenów okupowanych przez wojska rosyjskie.

09:29

Japonia prowadzi rozmowy w sprawie dostarczenia pocisków artyleryjskich do USA; amunicja ma zwiększyć amerykańskie zapasy na potrzeby ukraińskiej kontrofensywy - napisał portal dziennika "Wall Street Journal". To zwrot w japońskiej polityce, która zakłada zakaz eksportu broni - dodano.

09:15

Spór właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna z rosyjskim ministerstwem obrony zbliża się do krytycznego momentu w związku wymogiem, by członkowie grup najemniczych podpisywali kontrakty bezpośrednio z tym resortem - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że w minioną sobotę rosyjskie ministerstwo obrony zażądało, aby członkowie "formacji ochotniczych", takich jak Grupa Wagnera, podpisywali kontrakty bezpośrednio z nim, co następnie zostało we wtorek wyraźnie poparte w telewizji przez Władimira Putina.

Jak dodano, przez kilka miesięcy Prigożyn kierował zjadliwą krytykę pod adresem hierarchii ministerstwa obrony Rosji, ale podporządkował się autorytetowi Putina, lecz w środę powiedział, że "żaden z bojowników Grupy Wagnera nie jest gotowy, aby ponownie zejść na ścieżkę hańby. Dlatego nie podpiszą kontraktów".

"Retoryka Prigożyna ewoluuje w kierunku sprzeciwu wobec szerszej części rosyjskiego establishmentu. 1 lipca 2023 roku, termin podpisania kontraktów przez ochotników, będzie prawdopodobnie kluczowym punktem odniesienia w tej waśni" - napisano.

08:46

W areszcie śledczym w Rostowie nad Donem, na południowym zachodzie Rosji, zmarł opozycjonista Anatolij Bieriozikow, zatrzymany w maju za rozklejanie ulotek nawołujących żołnierzy rosyjskich walczących na Ukrainie do oddawania się w niewolę; aktywista mógł ponieść śmierć w wyniku tortur - podał w nocy ze środy na czwartek niezależny rosyjski portal OWD-Info.

08:03

Szwecja przekaże Ukrainie 250 wykrywaczy min, by pomóc uporać się ze skutkami powodzi po wysadzeniu zapory na Dnieprze; Sztokholm wyśle również na Ukrainę misję saperów - podały ukraińskie agencje informacyjne powołując się na oświadczenie rządu szwedzkiego.

W komunikacie, który przekazał portal Korrespondent.net w środę wieczorem, wskazano, że miny niesione powodzią stanowią zagrożenie dla życia mieszkańców zatopionych rejonów. Sztokholm skieruje również na Ukrainę misję 250 saperów, by przyspieszyć oczyszczanie terenów z min.

Wykrywacze min, których wartość wynosi 1,3 mln euro, zostaną przekazane Ukrainie w najbliższym czasie.

08:00

Rosyjscy tzw. blogerzy wojskowi powiadomili, że w pobliżu okupowanej Kreminnej na wchodzie Ukrainy zginęło około 100 żołnierzy agresora, których zgromadzono w jednym miejscu w oczekiwaniu na przemówienie dowódcy; ukraińskie wojska miały ostrzelać zgrupowanie wroga z wyrzutni rakietowych HIMARS - powiadomił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Formacją, która poniosła straty, jest prawdopodobnie rosyjska 20. armia ogólnowojskowa. Żołnierze mieli przez dwie godziny oczekiwać na przybycie dowódcy tej jednostki generała Suchraba Achmedowa, o czym dowiedziała się strona ukraińska i przeprowadziła skuteczny atak. Oprócz około 100 zabitych, po stronie najeźdźcy odnotowano również około 100 rannych - przekazał ISW. Ośrodek zaznaczył, że nie jest w stanie zweryfikować tych doniesień, przekazywanych przez komentatorów związanych z Kremlem.

Think tank poinformował, że wydarzenia, do których miało dojść pod Kreminną spotkały się z oburzeniem rosyjskich blogerów.

07:24

Ukraina już teraz pełni rolę wschodniej flanki NATO broniąc "demokratycznej i cywilizowanej Europy przed barbarzyńską Rosją"; Kijów oczekuje, że szczyt NATO w Wilnie wyjaśni perspektywy członkostwa - powiedział minister obrony Ołeksij Reznikow.

"Już osiągnęliśmy znaczące wyniki w walce przeciwko Rosji dzięki naszej współpracy z krajami członkowskimi Sojuszu. Już zgromadziliśmy niezwykle różnorodny arsenał broni i sprzętu. Zbudowaliśmy trasy logistyczne z państw NATO do naszego kraju i są to bardzo skomplikowane szlaki logistyczne. Zorganizowaliśmy programy szkoleń w krajach NATO. Będziemy wzmacniać taką współpracę również w przyszłości" - powiedział Reznikow w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Głosu Ameryki.

Dodał następnie, że obrona Europy nie jest "pojęciem abstrakcyjnym" dla Ukrainy. "Teraz cały kraj oczekuje jasności w kwestii, kiedy i jak zostaniemy pełnoprawnym członkiem Sojuszu" - podkreślił.

Reznikow zaznaczył, że celem Kijowa jest "wykonanie wszystkiego, co leży w kompetencjach ministerstwa obrony i armii" i rozwiązanie kwestii praktycznych "w takim stopniu, aby w Wilnie powstała jak największa przestrzeń do podjęcia niezbędnych decyzji politycznych na szczeblu szefów państw".

06:13

Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy ze środy na czwartek dronami Shahed Odessę, ukraińskie miasto portowe nad Morzem Czarnym. Jak poinformował rzecznik odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk ataku dokonano 13 dronami. Wszystkie zostały zniszczone.

"Według wstępnych informacji 13 dronów Shahed atakowało obwód odeski. Wszystkie zostały zniszczone przez naszą obronę powietrzną" - napisał Bratczuk na Telegramie.

Był to już kolejny rosyjski atak na ten rejon. Podczas poprzedniego, w nocy z wtorku na środę, pociski spadły na centrum miasta powodując duże zniszczenia. Zginęły trzy osoby, a siedem zostało rannych.