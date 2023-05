Pentagon ogłosił kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, w tym dodatkowe haubice, rakiety lotnicze i amunicję artyleryjską. Wartość 37. pakietu broni dla Ukrainy to 300 mln dolarów. "21 cywilów zginęło, a 48 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na obwód chersoński na południu Ukrainy" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie władze ukrywają szczegóły nadchodzącej kontrofensywy przed zachodnimi sojusznikami, obawiając się ewentualnych wycieków poufnych informacji - podał amerykański portal Politico. Rosyjskie media poinformowały, że minionej nocy dwa drony próbowały zaatakować Kreml. Odpowiedzialność za to zdarzenie rosyjskie władze zrzuciły na "reżim kijowski". Ukraińcy zapewniają, że nie mają nic wspólnego z atakiem. Środa była 434. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zbieraliśmy w relacji na żywo z 03.05.2023 r.

21:48

W trzech prowincjach Estonii - Harjumie, Virumie Zachodniej i Virumie Wschodniej - zakazano zgromadzeń publicznych w dniach od 5 do 9 maja. "Użycie niektórych symboli wznieciłoby nienawiść" - poinformowała estońska policja.

W zeszłym roku odnotowano 200 przypadków używania 9 maja symboli wyrażających poparcie dla państwa agresora w wojnie na Ukrainie.

21:32

Pentagon ogłosił kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, w tym dodatkowe haubice, rakiety lotnicze i amunicję artyleryjską. Wartość 37. pakietu broni dla Ukrainy to 300 mln dolarów.

Jak podał w oświadczeniu resort, w skład nowej transzy weszły m.in. dodatkowe rakiety do systemu HIMARS, haubice 155 mm oraz amunicja do nich, amunicja moździerzowa różnych kalibrów, pociski przeciwpancerne TOW, granatniki AT-4 i Carl Gustaf, rakiety lotnicze Hydra-70, materiały wybuchowe, ciężarówki i części zamienne.

Pociski Hydra-70, małe niekierowane rakiety wystrzeliwane z samolotów i śmigłowców, znalazły się na liście po raz pierwszy. Nie jest jasne, czy dodatkowe haubice w pakiecie to holowane M777 czy samobieżne M109 Paladin. Łącznie USA przekazały 160 takich dział.

"Stany Zjednoczone będą dalej współpracować z sojusznikami i partnerami, by zapewniać Ukrainie zdolności (bojowe), by sprostać jej bezpośrednim potrzebom na polu bitwy oraz długoterminowym wymogom" - zapowiedział Pentagon.

Ogłoszona dziś transza jest 37. od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Łączna wartość obiecanej przez USA broni to 36,4 mld dolarów.

21:02

W ostatnich dniach na graniczących z Ukrainą terenach Rosji doszło do serii eksplozji. Celem były m.in. składy ropy naftowej i tory kolejowe. Ukraińcy wprost wskazują, że osłabianie rosyjskiej logistyki to część przygotowań do szerokiej kontrofensywy.

20:34

21 cywilów zginęło, a 48 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na obwód chersoński na południu Ukrainy - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Świat powinien to zobaczyć i wiedzieć. Dworzec kolejowy i przejazd, dom, sklep z materiałami budowlanymi, supermarket spożywczy, stacja paliw - co łączy te miejsca? Krwawy ślad, który pozostawia Rosja swoimi pociskami, zabijając cywilów w Chersoniu i na Chersońszczyźnie" - napisał ukraiński przywódca w komunikatorze Telegram.

Dotychczas wiadomo o 21 zabitych i 48 rannych. "Wszyscy to cywile! W ciągu jednego niecałego dnia! W jednym obwodzie!" - podkreślił prezydent. Złożył kondolencje bliskim ofiar.

"Nigdy nie przebaczymy winowajcom. Zwyciężymy z krajem-złem i zmusimy wszystkich winnych do poniesienia odpowiedzialności!" - zapowiedział.

20:14

Ponad 30 śledczych przeszukało dziś w porcie w Hamburgu jacht "przedsiębiorcy z Federacji Rosyjskiej" - poinformowały prokuratura i policja. Według informacji agencji dpa, chodzi o luksusowy jacht "Luna" przypisywany Farchadowi Achmedowi.

W operację zaangażowana była również policja federalna i eksperci Marynarki Wojennej - informuje dpa. Śledztwo jest skierowane "przeciwko przedsiębiorcy z Federacji Rosyjskiej podejrzanemu o naruszenie ustawy o handlu zagranicznym" - podała prokuratura.

19:45

Nie wiemy, kto stał za atakiem na Kreml, a do twierdzeń Rosji trzeba podchodzić z wielką rezerwą - powiedział szef dyplomacji USA Antony Blinken. Dodał jednocześnie, że do Ukrainy należy wybór, w jaki sposób bronić się przed inwazją i odzyskiwać swoje terytorium.

Widziałem te doniesienia i nie mogę ich potwierdzić. Po prostu nie wiemy. Po drugie, podchodziłbym do czegokolwiek, co mówi Kreml, z olbrzymią dawką rezerwy. Więc zobaczymy, jakie są fakty - powiedział sekretarz stanu USA podczas moderowanej przez "The Washington Post" dyskusji z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy.

Jak dodał, Ukraina jest codziennie pod brutalnym ostrzałem Rosji i to do niej należy decyzja, jak się bronić.

19:22

Polska jest wzorem państwa, dzięki któremu walcząca z rosyjską inwazją Ukraina może poprawiać swoją kłopotliwą sytuację finansową - uważa, cytowany na łamach hiszpańskiego dziennika "La Razon", szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Romuald Andrzejczak.

19:02

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) potwierdziła, że zawodnicy z Rosji i Białorusi mogą startować w międzynarodowych wyścigach pod neutralną flagą.

Już w ubiegłym roku Rosjanie i Białorusini uczestniczyli w wyścigach jako neutralni.

18:57

"Szef" okupowanej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego Jewhen Bałicki powiedział, że w regionie nie odbędą się imprezy masowe z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. 10 maja będzie z kolei dniem wolnym od pracy.

18:49

W obwodach charkowskim, połtawskim i dniepropietrowskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

18:40

Dron-kamikadze uderzył w wieżę ciśnień w obwodzie biełgorodzkim - przekazał telegramow kanał Baza.

18:31

Ukraińskie władze ukrywają szczegóły nadchodzącej kontrofensywy przed zachodnimi sojusznikami, obawiając się ewentualnych wycieków poufnych informacji - podał amerykański portal Politico.

18:24

Będziemy pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie to potrzebne - oświadczyli w Helsinkach przywódcy pięciu państw nordyckich po szczycie "Skandynawia - Ukraina", którego gościem był prezydent Wołodymyr Zełenski.

18:19

Zdjęcie satelitarne Bachmutu w obwodzie donieckim. W zachodniej części miasta widoczny jest dym z pożarów po rosyjskich atakach.