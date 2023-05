Do sprawy odniósł się również Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, który zaznaczył, że "Kijów nie ma nic wspólnego z atakami dronów na Kreml".

Takie działania nie dałyby Ukrainie niczego na polu bitwy, a jedynie mogłyby sprowokować Rosję do bardziej radykalnych kroków - dodał.

Oskarżenie Kijowa o atak i aresztowanie rzekomych ukraińskich sabotażystów może wskazywać na to, że Moskwa przygotowuje się do "ataku terrorystycznego" na dużą skalę przeciwko Ukrainie w najbliższych dniach - podkreślił Podolak.

Zdarzenie analizują już Amerykanie. Jeden z tamtejszych urzędników, pragnący zachować anonimowość, powiedział agencji Reutera, że "nadal trwają próby zweryfikowania tych doniesień".

Rosyjscy politycy wzywają do odwetu

Deputowany Dumy Państwowej (izby niższej rosyjskiego parlamentu) Michaił Szeremet zażądał - w ramach odpowiedzi - przeprowadzenia ataku rakietowego na rezydencję prezydenta Ukrainy w Kijowie.

Terroryści osiedlili się w Kijowie i jak wiadomo, negocjacje z nimi nie mają sensu. Trzeba ich zniszczyć - szybko i bezlitośnie. Czas rozpocząć atak rakietowy na rezydencję Zełenskiego w Kijowie. Jestem gotów przekazać współrzędne - ulica Bankowa 11, gdzie znajduje się tzw. administracja prezydenta Ukrainy - powiedział Szeremet, cytowany przez RIA Nowosti.

Szeremet na Telegramie dodał, że atak dronów "stawia pytania dla rosyjskiej obrony powietrznej". "Brawo, że drony zestrzelono tuż nad Kremlem. Ale jak się tu dostały? Gdzie jest obrona powietrzna? To jest prawdziwy casus belli - do wojny i likwidacji terrorystycznej elity Ukrainy. Mamy coś, by uderzyć w ich bunkry" - napisał.

Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin oświadczył, że deputowani "żądają użycia broni zdolnej do powstrzymania i zniszczenia reżimu terrorystycznego w Kijowie". Nie sprecyzował, o jaką broń mu chodzi. Jego zdaniem "atak terrorystyczny na prezydenta to atak na Rosję".

"Reżim terrorystyczny w Kijowie, zawładnąwszy całym państwem, zagraża bezpieczeństwu Rosji, Europy, całego świata. Politycy krajów zachodnich, którzy pompują broń reżimowi Zełenskiego, muszą zdać sobie sprawę, że stali się nie tylko sponsorami, ale i bezpośrednimi współsprawcami działań terrorystycznych. Nie może być żadnych negocjacji z reżimem Zełenskiego" - napisał Wołodin na swoim Telegramie. Według niego "reżim kijowski jest dziś nie mniej niebezpieczny niż Państwo Islamskie czy Al-Kaida".

Leonid Wołkow, współpracownik Aleksieja Nawalnego, wyraził przekonanie, że opublikowanie nagrania jest "przemyślaną decyzją Kremla".

"To nietypowe rozwiązanie. (Rosyjskie władze) sygnalizują brak obrony przeciwlotniczej, bezbronność, słabość, bezradność. (...) Cóż, uznali, że sam widok płonącego Kremla, symbolu państwowości, z dekoracjami defilady z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym, jest czymś, co poruszy struny tajemniczej rosyjskiej duszy i pozwoli na kolejną rundę patriotycznej mobilizacji" - napisał Wołkow w serwisie Telegram.

Jego zdaniem, ma to być przygotowywanie gruntu pod poważną eskalację (np. zmasowanego uderzenia na Kijów) w obliczu ukraińskiej kontrofensywy.