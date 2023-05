W ostatnich dniach na graniczących z Ukrainą terenach Rosji doszło do serii eksplozji. Celem były m.in. składy ropy naftowej i tory kolejowe. Ukraińcy wprost wskazują, że osłabianie rosyjskiej logistyki to część przygotowań do szerokiej kontrofensywy.

Pożar składu ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA 29 kwietnia W nocy 29 kwietnia w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie doszło do pożaru składu ropy naftowej . Gubernator miasta z namaszczenia władz okupacyjnych Michaił Razwożajew przekazał, że pożar wybuchł na skutek ataku drona. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow poinformował, że podczas pożaru zniszczonych zostało ok. 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności ok. 40 tys. ton. Były one przeznaczone dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Wideo youtube 1 maja Na terenie rejonu gatczyńskiego w obwodzie leningradzkim wysadzono słup energetyczny. Szef władz obwodowych Aleksandr Drozdienko poinformował, że na innym słupie znaleziono kolejny ładunek wybuchowy, który udało się rozbroić. Według Drozdienki, wszczęto postępowanie karne w oparciu o "sabotaż" i "nielegalny obrót materiałami wybuchowymi". Śledczy na razie nikogo nie aresztowali. Telegramowy kanał Baza przekazał, że sprawcy - na razie nieznani - mogli ukryć się w Moskwie. Telegram Tego samego dnia w rejonie unieckim w obwodzie briańskim w powietrze wyleciały tory kolejowe. Do eksplozji doszło na 136. kilometrze odcinka Briańsk-Uniecza. W efekcie wykoleiła się lokomotywa i siedem wagonów towarowych. Pociąg transportował produkty naftowe i drewno. Po wypadku doszło do pożaru. Kanał Baza przekazał, że ładunki wybuchowe zostały umieszczone w trzech miejscach. Siła głównego wybuchu była równa 10 kg trotylu, a pozostałych dwóch - ok. 200 gramów. W miejscu eksplozji powstał krater o głębokości ok. 2,5 m i średnicy ok. 1,5 m. Telegram 2 maja W obwodzie biełgorodzkim dron zrzucił materiały wybuchowe w pobliżu wsi Priles. Lekko ranny został 46-letni mężczyzna. Kanał Baza poinformował, że kolejny dron zaatakował w okolicach wsi Ales, niespełna kilometr od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Miał rzekomo zrzucić ładunek wybuchowy, w wyniku czego uszkodzona została jedna koparka. Telegram Wieczorem doszło do kolejnej eksplozji w obwodzie briańskim. Szef władz obwodowych Aleksandr Bogomaz stwierdził, że nieopodal stacji kolejowej Snieżecka "wybuchł niezidentyfikowany ładunek wybuchowy". Na telegramowym kanale "112" napisano, że wykoleiło się ok. 20 wagonów pociągu towarowego. Inny kanał na Telegramie - Mash - przekazał, że wagonami transportowane były propan i wapno. Nikt nie odniósł obrażeń. Telegram Mash poinformował, że eksplozje na torach kolejowych w obwodzie briańskim 1 i 2 maja zostały zorganizowane przez różne "grupy dywersyjne i rozpoznawcze". Na terenie obwodu ma ich działać kilka, "wszyscy są teraz sprawdzani". 3 maja Minionej nocy w rejonie tiemriukskim, wchodzącym w skład Kraju Krasnodarskiego, zapalił się zbiornik z produktami naftowymi. Miejscowość znajduje się na Półwyspie Tamańskim, niedaleko portu Tamań, gdzie tankowane są okręty Floty Czarnomorskiej. Kanał Baza doniósł, że pożar wybuchł po ataku drona. Tę samą wersję przedstawiła rosyjska agencja informacyjna TASS, która powołała się na źródło w służbach ratunkowych. Gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew powiedział, że nie ma osób poszkodowanych. Telegramowe kanały Astra i Baza, nie powołując się na źródła, poinformowały, że minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały lotnisko wojskowe w rejonie dubrowskim w obwodzie briańskim. W ataku miało wziąć udział pięć dronów - dwa z nich eksplodowały na terenie lotniska, dwa zostały zniszczone, a jednego nie odnaleziono. Według Astry, celem ataku był pułk lotnictwa wojskowego. Drony miały uszkodzić nieeksploatowany samolot transportowy An-124. Władze nie poinformowały oficjalnie o tym incydencie. Telegram Na lotnisku w miejscowości Gostilitsy w obwodzie leningradzkim wybuchł pożar. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło ok. godz. 7:00. Okazało się, że w ogniu stanęły opony. Władze obwodowe poinformowały, że z jednego z hangarów ewakuowano dwa śmigłowce; żaden ze sprzętów nie został uszkodzony. Lotnisko Gostilitsy jest największym lotniskiem w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym. Na zewnątrz i w hangarach stacjonuje ponad 100 samolotów. Telegram Rosyjskie media poinformowały, że minionej nocy dwa drony próbowały zaatakować Kreml . Odpowiedzialność za to zdarzenie rosyjskie władze zrzuciły na "reżim kijowski". Ukraińcy zapewniają, że nie mają nic wspólnego z atakiem. Kreml poinformował, że w wyniku "działań podjętych przez wojsko i służby" oba drony zostały zniszczone. Zaznaczono, że szczątki zestrzelonych bezzałogowców nie uszkodziły budynków, nikt też nie został poszkodowany. Władimira Putina nie było na Kremlu w momencie ataku. Rzecznik prezydenta FR doprecyzował, że rosyjski przywódca pracuje dziś w swojej rezydencji Nowo-Ogarjowo pod Moskwą. Telegram W godzinach wieczornych w Teodozji na okupowanym przez Rosjan Krymie, ok. 300 km od linii frontu, doszło do eksplozji. Rosyjskie źródła informują, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona. Przygotowania do kontrofensywy? Część komentatorów twierdzi, że uderzenia na składy ropy naftowej i linie kolejowe to etap przygotowań Ukraińców do zapowiadanej kontrofensywy. Siły ukraińskie podobne działania prowadziły jesienią ubiegłego roku, kiedy przygotowywały się operacji ofensywnych w obwodach charkowskim i chersońskim. Zakończyły się one sukcesem. Próby osłabienia rosyjskiej logistyki mogą zmusić Moskwę do przesunięcia swoich dostaw jeszcze dalej od linii frontu, co może utrudnić obronę przed nacierającymi Ukraińcami. Osłabianie rosyjskiej logistyki to część przygotowań do szerokiej kontrofensywy - powiedziała rzeczniczka Dowództwa "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy Natalia Humeniuk, komentując pożar składu ropy naftowej w Sewastopolu i "paniczną" ewakuację z Krymu. Zobacz również: Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona nad Krymem [RELACJA]