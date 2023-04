10:15

Działania Rosji, polegające na przesiedleniach ludności ukraińskiej z terenów okupowanych i zaludnianiu ich obywatelami Rosji, mają najwyraźniej na celu ułatwienie integracji tych nielegalnie zajętych ziem z Rosją - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną. ISW przytacza w tym kontekście wypowiedź wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar, która wczoraj oświadczyła, że Rosja usiłuje zmienić skład etniczny na okupowanych terenach, aktywnie przesiedlając tam mieszkańców z odległych i biedniejszych regionów Rosji. Najbardziej intensywne działania prowadzone są w obwodzie ługańskim. Jednocześnie Ukraińcy są przymusowo przesiedlani do Rosji.

09:30

Minionej nocy Rosja ostrzelała cele cywilne w Mikołajowie czterema rakietami Kalibr; zginęła jedna osoba, jest co najmniej 23 rannych - poinformował Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie z miejsca ataku. "Państwo-okupant ani na dzień nie przestaje udowadniać, że najważniejszym celem tej wojny jest terror i zniszczenie Ukraińców oraz wszystkiego, co jest ukraińskie" - oświadczył Zełenski.

09:00

Polityka Węgier polegająca na samotnych próbach blokowania spotkań wysokiego szczebla Komisji NATO-Ukraina jest nie do utrzymania i jak widać było w zeszłym miesiącu nie będzie dłużej akceptowana - powiedział ambasador USA w Budapeszcie David Pressman, cytowany przez portal Telex.

08:47

Na kary po 15 lat pozbawienia wolności skazana została para małżeńska, która przekazywała rosyjskiej armii informacje o pozycjach ukraińskich wojsk pod Bachmutem - powiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

07:39

Bachmut i Marjinka w obwodzie donieckim pozostają miejscami najzacieklejszych walk na froncie na Ukrainie - powiadomił rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. W sumie odparto tam 54 ataki przeciwnika.

07:10

Policja, żandarmeria wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, prokuratorzy i eksperci badają, co wydarzyło się w lesie koło Bydgoszczy. O postępowaniu w sprawie "szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy" - poinformował na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że był to pocisk powietrze-ziemia. Nie wiadomo, czy eksplodował.



06:59

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że ciągu ostatniej doby wojsko tego kraju zniszczyło sześć rosyjskich dronów. "Lotnictwo Sił Powietrznych Ukrainy w ciągu doby przeprowadziło 11 uderzeń na zgrupowania rosyjskich wojsk, z kolei wojska rakietowe i artyleria ostrzelały dwa stanowiska rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i dwa inne ważne obiekty wojskowe" - przekazano w komunikacie.

06:30

"Legalny pobyt obywateli Ukrainy - i określonych członków ich rodzin - którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie, zostanie przedłużony do 4 marca przyszłego roku" - przekazał rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

06:08

Dzisiaj papież Franciszek przyjmie na audiencji premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. To będzie najwyższy rangą przedstawiciel władz Ukrainy, który odwiedzi papieża od początku rosyjskiej agresji.

05:41

"Około godziny 1 w nocy (czasu lokalnego) mieszkańcy Mikołajowa usłyszeli cztery głośne eksplozje" - relacjonował na Telegramie burmistrz miasta Ołeksandr Senkiewicz. Jak dodał, "jeden z pocisków trafił w wysoki budynek. Drugi w dom jednorodzinny". "Mamy informacje o jednej zabitej osobie i 15 rannych" - poinformował z kolei Witalij Kim, gubernator obwodu mikołajewskiego.

Miasto Mikołajów jest bombardowane przez wojska rosyjskie od początku inwazji zbrojnej na Ukrainę. To miasto portowe i ważny punkt strategiczny na południu kraju. Jest położone nad rzeką Boh, niedaleko ujścia do Morza Czarnego.

05:35

"Warunkiem rozejmu na Ukrainie i przystąpienia do rozmów pokojowych musi być poszanowanie integralności terytorialnej tego kraju" - powiedział król Hiszpanii Filip VI podczas spotkania z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lula da Silvą. Monarcha podkreślił, że Rosja, która w lutym 2022 roku najechała Ukrainę, musi też zadeklarować poszanowanie dla suwerenności tego kraju, aby zapewnić "warunki trwałego pokoju". Podziękował Luli za jego gotowość do mediacji w tym konflikcie.

05:30

Zachód komentuje telefoniczną rozmowę prezydenta Ukrainy z przywódcą Chin. Wołodymyr Zełenski miał podczas niej przedstawić Xi Jinpingowi ukraińską formułę pokojową. "Fakt, że między Ukrainą a Chinami trwa obecnie dialog na najwyższym szczeblu, jest dobrym sygnałem" - ocenił rzecznik rządu Niemiec, cytowany przez agencję dpa.