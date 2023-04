W Świdnicy rusza sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a w Małopolsce trwają intensywne przygotowania do trzeciej edycji Valvoline Rajdu Małopolski. Zawody po raz pierwszy stanowić będą rundę RSMP, która rozegrana zostanie w dniach 6-8 lipca. Same zawody rozegrane zostaną na jedenastu odcinkach specjalnych o łącznej długości blisko 120 kilometrów.

/ Materiały prasowe

Bazą Valvoline Rajdu Małopolski ponownie będzie Maków Podhalański. Organizatorzy poszerzają jednak teren, szykując wiele imprez towarzyszących.

Łączna długość odcinków specjalnych wyniesie blisko 120 kilometrów.

Na piątkowe popołudnie i wieczór zaplanowano pięć odcinków specjalnych, w tym trzy przejazdy najdłuższej w rajdzie próby, mierzącej ponad 14 kilometrów. Sobota to dwa odcinki specjalne pokonywane trzykrotnie.

Szykowane są też specjalne strefy kibica, do których kursować będą darmowe busy. Wszystko po to, by ułatwić fanom śledzenie tego wielkiego widowiska.

Organizatorem Valvoline Rajdu Małopolski jest Automobilklub Śląski, a promotorem firma GB pro. Rajd rozegrany zostanie w dniach 6-8 lipca 2023 roku, jako czwarta runda sezonu RSMP oraz druga runda Historycznych RSMP.