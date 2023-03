W nocy w rejonie Doniecka na wschodzie Ukrainy słychać było alarm przeciwlotniczy. Po rosyjskich ostrzałach w wielu ukraińskich miastach m.in. w Charkowie i Zaporożu są duże problemy z prądem. W Kijowie, według szacunków władz, około 30 proc. mieszkań nie ma obecnie ogrzewania. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Kreml planuje przeprowadzić na Białorusi prowokację, która może spowodować ofiary wśród cywilów. Piątek to 380. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w mieście Wołczańsk w obwodzie charkowskim. / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

06:00

"Putin wie, że jestem do dyspozycji"- powiedział papież Franciszek odnosząc się do wyrażonej wcześniej swojej gotowości udania się do Moskwy, gdyby prezydent Rosji zostawił mu "okienko, by negocjować" w sprawie wojny na Ukrainie. Papież mówił też m. in. o konfliktach na świecie, swoim pontyfikacie i ewentualnych przyczynach ustąpienia. Słowa papieża z wywiadu dla włoskojęzycznej telewizji szwajcarskiej Rsi przytaczają gazety "Corriere della Sera", "La Repubblica" i "La Stampa".

05:22

W nocy syreny przeciwlotnicze słychać było także w rejonach Doniecka we wschodniej części Ukrainy.

05:15

Rosjanie ostrzelali późnym wieczorem w czwartek. Anatolij Kurtiew, sekretarz rady miejskiej Zaporoża poinformował, że w wyniku ataku na miasto uszkodzone zostały budynki dwóch placówek edukacyjnych oraz obiekty infrastruktury krytycznej. W wyniku ostrzału doszło do pożaru, a ok. 20 tys. odbiorców zostało odciętych od prądu.

05:10

Po zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Kijów w nocy ze środy na czwartek władze miasta koncentrują się na naprawianiu szkód, spowodowanych ostrzałem. Około 30 proc. kijowskich mieszkań nie ma obecnie ogrzewania, jednak dostawy wody i elektryczności, które w czwartek zostały wstrzymane do części mieszkań, już zostały przywrócone.

Z powrotem kursują także trolejbusy w centralnej części Kijowa, które w wyniku przerw w dostawach elektryczności przez pewien czas nie działały.

05:05

Kreml planuje przeprowadzić na Białorusi prowokację, która może spowodować ofiary wśród cywilów; zdarzenie ma zostać zrelacjonowane przez propagandowe rosyjskie media - powiadomił ukraiński wywiad wojskowy w czwartek. Dodano, że celem Rosjan jest oskarżenie o incydent Ukrainy i wciągnięcie Białorusi w wojnę.