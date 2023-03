"Idzie bardzo ciężka wojna. Musimy się przygotować, bo ten rok będzie ciężki. Jeszcze nie wiadomo jaki będzie następny. Ale gdyby każde państwo demokratycznego świata robiło to, co robi Polska to już dawno wszystkie ukraińskie terytoria byłby odzyskane" - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24 Andrij Sadowy, mer Lwowa. "My mówimy o czołgach, leopardach, Patriotach i co? Polska dała nam leopardy, na Patrioty czekamy. Jeśli Polska da nam te sowieckie samoloty to będzie bardzo potężny postęp” – podkreślał. Mer Lwowa opowiedział także o wczorajszym zmasowanym ataku Rosjan na Ukrainę. "Ludzie poszli spać. Rano się już nie obudzili, bo rakiety uderzały w prywatne budynki” – opisywał.