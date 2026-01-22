Brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper przekazała, że ​​Wielka Brytania nie podpisze na razie propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej utworzenia Rady Pokoju. Powód? Obawy dotyczące możliwego udziału rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Yvette Cooper, Donald Trump / JACK TAYLOR / East News

Cooper powiedziała BBC, że Wielka Brytania została zaproszona, by dołączyć do zarządu, ale "nie będzie jednym z sygnatariuszy" podczas ceremonii na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Nie będziemy dzisiaj jednym z sygnatariuszy, ponieważ chodzi tu o traktat prawny, który porusza znacznie szersze kwestie (niż pierwotny cel inicjatywy, jakim było zakończenie wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy - przyp. red), a ponadto mamy obawy związane z tym, że prezydent Rosji Władimir Putin miałby być częścią (forum - red.), gdzie ma się rozmawiać o pokoju - powiedziała Cooper stacji BBC News.

Dodała, że nadal nie widać "żadnych znaków ze strony Putina o zaangażowaniu na rzecz pokoju w Ukrainie".

W Davos prezydent Trump poinformował, że Putin przyjął zaproszenie do przyłączenia się do inicjatywy. Sam zainteresowany jednak nie potwierdził tej informacji. Wcześniej powiedział, że jego urzędnicy wciąż analizują zaproszenie.

Rada Pokoju w Davos. Prezydent Nawrocki nie podpisze porozumienia

W czwartek podpisano dokument założycielski Rady Pokoju w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Spośród 50 przywódców, którzy otrzymali zaproszenia, ok. 35 potwierdziło swój udział. Wśród zaproszonych jest prezydent Rosji, a na czele Rady ma stanąć prezydent USA.

Do udziału zaproszono również polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, który na antenie TV Republika podkreślił, że "udział Polski w Radzie Pokoju jest ważny i potrzebny, natomiast tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną, co było tematem rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem i zostało przyjęte z wielkim zrozumieniem".

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz dodał, że choć prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie i potwierdził obecność, "do złożenia podpisu w sensie prawnym i faktycznym nie dojdzie".

Wielka Brytania wspiera Ukrainę

Amerykański przywódca ogłosił powołanie Rady Pokoju 15 stycznia. Początkowo planowano, że ciało będzie nadzorować tymczasowe władze w Strefie Gazy w ramach planu pokojowego. Jednak wstępne projekty dokumentów sugerują, że Rada ma stać się nową organizacją międzynarodową zajmującą się rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie.

Wielka Brytania jest jednym z najwierniejszych sojuszników Ukrainy i wspólnie z Francją podpisała deklarację o zamiarze wysłania swoich wojsk, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie pokojowe z Rosją.

W związku z trwającymi rozmowami na temat zakończenia wojny w Ukrainie, prezydent Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mają się spotkać w czwartek w Davos.

W środę Trump powtórzył swoje przekonanie, że Putin i Zełenski byli bliscy zawarcia porozumienia.