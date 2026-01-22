Zwiedzanie urzędu wojewódzkiego z wojewodą, nocne wejście do koksowni, przejazd odśnieżaczem, szkolenie na symulatorze pociągu czy udział w podcaście prezydenta miasta to część licytacji 34. Finału WOŚP, który w woj. śląskim zagra w niedzielę dla gastroenterologii dziecięcej.

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia, a jego celem jest zbiórka na gastroenterologię dziecięcą. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Jak informuje fundacja, to realne wsparcie dla około 1,2-1,5 miliona dzieci, które cierpią na schorzenia gastroenterologiczne.

WOŚP już teraz można wspierać przez kanały elektroniczne. Tradycyjna zbiórka uliczna odbędzie się natomiast w najbliższą niedzielę.

Zaskakujące licytacje na Śląsku

Jedną z aukcji jest zwiedzanie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w towarzystwie wojewody Marka Wójcika. Zwycięzca, wraz z maksymalnie czterema osobami, zobaczy reprezentacyjne i historyczne wnętrza budynku, w tym pomieszczenia na co dzień niedostępne dla zwiedzających, oraz pozna zasady funkcjonowania urzędu od strony organizacyjnej.

Termin zwiedzania zostanie ustalony indywidualnie, a realizacja aukcji przewidziana jest do 30 kwietnia. Dodatkowo zwycięzca otrzyma grafikę Tadeusza Michała Siary przedstawiającą westybul Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W akcję włączają się również Koleje Śląskie. Na aukcje trafiły m.in. jubileuszowe kalendarze na 2026 rok, szkolenia na symulatorze pociągu i kameralne zwiedzanie zaplecza technicznego spółki w Katowicach, obejmujące halę napraw i dyspozyturę.

Jak podkreślił rzecznik KŚ Bartłomiej Wnuk, w 2025 r. dzięki kolejowym licytacjom zebrano ponad 12 tys. zł. Spółka zapowiedziała także bezpłatne przejazdy dla wolontariuszy WOŚP w dniu finału na terenie województwa śląskiego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zawiercie zaproponowało licytację obejmującą dwie godziny jazdy odśnieżaczem z doświadczonym kierowcą w trakcie Akcji Zima, realizowaną w pakiecie dla dwóch osób.

Wśród ofert znalazła się także sesja zdjęciowa wykonana przez europosła Łukasza Kohuta na hałdzie w Niedobczycach połączona ze spacerem po terenie poprzemysłowym oraz tradycyjnym śląskim obiadem.

Jedną z aukcji jest także wspólna partia gry Monopoly Rybnik z prezydentem miasta Piotrem Kuczerą, połączona z rozmową oraz przekazaniem zwycięzcy egzemplarza gry z podpisem prezydenta.

Przedmiotem aukcji jest także wspólny spacer z pieskiem z wiceprezydentem Katowic Jarosławem Makowskim w ramach wolontariatu prowadzonego przez katowickie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Sztab Hufca ZHP Bytom przygotował aukcję nocnego zwiedzania Koksowni Bytom dla czterech osób obejmującą m.in. zapoznanie się z procesem produkcji koksu, pracą baterii koksowniczej oraz zwiedzanie zabytkowego budynku dawnej siłowni Huty Bobrek.

Na aukcjach pojawiła się również Jurajska Eskapada z Grupą Jurajską GOPR, w ramach której uczestnicy zapoznają się ze sprzętem ratowniczym, przejadą się terenowymi karetkami oraz wezmą udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy.

Wojewódzki finał 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.