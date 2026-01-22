Ostrzeżenia przed złą jakością powietrza dla niektórych powiatów w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim mazowieckim, podkarpackim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim wydało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Niespotykane od lat stężenia pyłów zawieszonych wystąpiły w ostatnich dniach w większości polskich miejscowości" - poinformował Polski Alarm Smogowy. "W Rzeszowie odnotowano średniogodzinowe stężenie pyłu PM10 w wysokości 304 ug/m3 - najwyższe w tym sezonie grzewczym, a średniodobowy poziom zanieczyszczenia sięgnął poziomu, jakiego nie widziano od pięciu lat" - dodał.

Alerty RCB dotyczące smogu. Dzisiaj jakość powietrza jest zła / /screen Rządowe Centrum Bezpieczńestwa, X / Shutterstock

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia przed smogiem, które obowiązują w czwartek.

Powinniśmy dziś unikać intensywnego wysiłku na zewnątrz, a osoby z chorobami płuc muszą zachować szczególną ostrożność.

Polski Alarm Smogowy alarmuje, że sytuacja nie była tak zła od kilku miesięcy, a nawet lat.

Organizacja podała, że największe stężenie smogu występuje w takich miejscowościach jak m.in. Ełk, Rzeszów, Gdańsk, Suwałki, tzw. obwarzanek Krakowa, Augustów, Zabierzów i Łomża.

Alert RCB: Uwaga, zła jakość powietrza

Mieszkańcy części Polski dostali w czwartek alert RCB. "Uwaga! Dzisiaj (22.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - brzmi ostrzeżenie.

Alert jako pierwsze otrzymały osoby przebywające w Zabrzu, Bytomiu, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, w powiatach bielskim i pszczyńskim (woj. śląskie), Bydgoszczy i Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie), Rzeszowie i pow. rzeszowskim (woj. podkarpackie) oraz powiatach otwockim (woj. mazowieckie), radomszczańskim (woj. łódzkie), tomaszowskim (woj. lubelskie), ostrowieckim (woj. świętokrzyskie), nowotarskim i wielickim (woj. małopolskie).

Później RCB przekazało, że alert został wysłany także do odbiorców w powiatach tczewskim i malborskim (woj. pomorskie).

PM10 - dlaczego jest tak groźny dla naszego zdrowia?

PM10 zawiera silnie rakotwórcze metale ciężkie, takie jak benzopireny, furany czy dioksyny. Jest groźny dla naszego układu oddechowego, ponieważ powoduje ataki kaszlu czy świszczący oddech, nasila ataki astmy, może powodować nawet ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli.

"W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy" - informuje Airly.

Polski Alarm Smogowy: Tak źle nie było od lat

"Od dwóch tygodni mamy w Polsce sytuację kryzysową. Powietrze poważnie zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a stężenia pyłów zawieszonych wzrosły do wartości niewidzianych od wielu lat. Smog wisi nad całym krajem, a oprócz komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które niestety nie podkreślają należycie powagi sytuacji, brakuje jakichkolwiek działań rządu mających na celu rozwiązanie tego problemu (...)" - pisze w komunikacie Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Gdzie jest najgorzej? Te miasta to "czarne płca" Polski

Organizacja uważa, że "powróciły warunki smogowe jakich mieszkańcy setek miast i wsi nie widzieli od kilku lat".

"W Rzeszowie odnotowano średniogodzinowe stężenie pyłu PM10 w wysokości 304 ug/m3 - najwyższe w tym sezonie grzewczym, a średniodobowy poziom zanieczyszczenia sięgnął poziomu, jakiego nie widziano od pięciu lat. Podobnie w Łomży, gdzie dobowe stężenie PM10 wyniosło aż 293g/m3 (600 proc. dopuszczalnej normy) - najwyższe w historii dostępnych pomiarów w tym mieście. Smog dotarł na północ kraju i nawet w Gdańsku, mieście uchodzącym dotychczas za czyste, stężenia PM10 są bardzo wysokie. Źle jest również na Mazurach i Podlasiu. Suwałki, Ełk, Białystok, Augustów to miasta, w których stężenia szkodliwych pyłów sięgają poziomu niebezpiecznego dla zdrowia. Obwarzanek Krakowa również oddycha smogiem. W Zabierzowie z powodu smogu zamknięto lokalne lodowisko, aby nie narażać dzieci na niebezpieczeństwo. W komunikacie na stronie internetowej gminny ośrodek sportowy informuje: 'W związku z przekroczeniem norm czystości powietrza w dniu 20.01.2026 lodowisko jest nieczynne'" - podaje PAS.