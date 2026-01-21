Prokuratorzy w asyście policjantów weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Prokuratura Krajowa podjęła decyzję o przeszukaniu w siedzibie KRS.

  • Prokuratorzy w asyście policji weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa.
  • Przeszukanie dotyczy uzyskania dokumentów w jednym z postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Krajową.
  • KRS na platformie X zasugerowała, że działania mogą być związane z prezentacją "ustawy praworządnościowej" w Sejmie przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Czynności realizują prokuratorzy w asyście policji.

Jest policja, są prokuratorzy w sekretariacie gabinetu przewodniczącej, która wróciła z Sejmu. Przypuszczam, że znowu przyszli do orzeczników po akta dyscyplinarne sędziów - powiedziała RMF FM rzeczniczka KRS, Ewa Łosińska.

"Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji "ustawy praworządnościowej" w Sejmie przez szefa MS Waldemara Żurka" - napisała KRS na platformie X.

Chodzi o uzyskanie dokumentów w jednym z kolejnych postępowań prowadzonych w Prokuraturze Krajowej. Szczegółów na tym etapie jednak prokuratorzy nie ujawniają.
 
Poprzednie działania prokuratury w siedzibie KRS miały miejsce w lipcu 2024 roku. Wtedy prokurator wszedł do biura głównego rzecznika dyscyplinarnego i jego dwóch zastępców, powołanych w czasach, gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro. Przeszukanie miało związek ze śledztwem, które prowadzi wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej w sprawie przetrzymywania akt dyscyplinarek sędziów.