Prokuratorzy w asyście policjantów weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Prokuratura Krajowa podjęła decyzję o przeszukaniu w siedzibie KRS.

Prokuratorzy w asyście policjantów pojawili się w siedzibie KRS / Albert Zawada / PAP

Prokuratorzy w asyście policji weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa.

Przeszukanie dotyczy uzyskania dokumentów w jednym z postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Krajową.

KRS na platformie X zasugerowała, że działania mogą być związane z prezentacją "ustawy praworządnościowej" w Sejmie przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Czynności realizują prokuratorzy w asyście policji.

Jest policja, są prokuratorzy w sekretariacie gabinetu przewodniczącej, która wróciła z Sejmu. Przypuszczam, że znowu przyszli do orzeczników po akta dyscyplinarne sędziów - powiedziała RMF FM rzeczniczka KRS, Ewa Łosińska.

"Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji "ustawy praworządnościowej" w Sejmie przez szefa MS Waldemara Żurka" - napisała KRS na platformie X.