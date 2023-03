W mijającym tygodniu armia Putina opanowała wschodnią część Bachmutu, którego od miesięcy zaciekle bronią ukraińscy żołnierze. Szturmujący najemnicy z grupy Wagnera zatrzymali się na linii rzeki Bachmutka, przepływającej przez miasto. W ocenie ekspertów przeszli teraz do tzw. pauzy taktycznej, a w najbliższym czasie - zdziesiątkowane oddziały najemników może zastąpić regularna armia. Dlaczego to miasto jest tak ważne dla Ukraińców i dlaczego za wszelką cenę próbują je opanować Rosjanie? To pytanie pada w najnowszym odcinku naszego cotygodniowego programu Rzut na mapę, którego gościem jest dziś gen. Bogusław Pacek.