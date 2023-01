15:44

Dla Ukrainy i jej partnerów nie ma rzeczy niemożliwych, koalicja czołgowa stała się faktem; wzywam wszystkie państwa do przekazania Ukrainie jak największej liczby czołgów Leopard 2 - przekazał minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

"Czyli koalicja czołgowa się uformowała. Każdy, kto wątpił, że to kiedykolwiek nastąpi teraz widzi, że dla Ukrainy i jej partnerów nie ma rzeczy niemożliwych. Wzywam wszystkich nowych partnerów, którzy dysponują czołgami Leopard 2 do przyłączenia się do tej koalicji i dostarczenia tak wielu (maszyn), jak to tylko możliwe" - napisał na Twitterze Kułeba, komentując środową decyzję niemieckiego rządu o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów Leopard 2A6.



15:42

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz tłumaczył w Bundestagu decyzję o dostawie czołgów Leopard 2 dla Ukrainy. Jak mówił, została podjęta "z pełną rozwagą". "Teraz można powiedzieć, że w Europie to my i Wielka Brytania dostarczamy większość broni dla Ukrainy" - dodał Scholz.

15:39

Niemcy poinformowały w środę o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2. Choć Berlin szybko chce utworzyć dwa bataliony, to pierwszym krokiem będzie przekazanie czternastu maszyn z wojskowych zapasów Bundeswehry. Co to za czołgi? Jakie mają zalety i wady? Co ich przekazanie Kijowowi oznacza dla całego konfliktu? Staramy się odpowiedzieć na te pytania.

14:43

Przekazanie Ukrainie czołgów Leopard jest "ważną i aktualną decyzją" rządu Niemiec - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem.

"Główne niemieckie czołgi bojowe, dalsze rozszerzenie wsparcia obronnego i misji szkoleniowych, zielone światło dla partnerów na dostawy analogicznej broni - o tych ważnych i aktualnych decyzjach właśnie usłyszałem w rozmowie z Olafem Scholzem. Jestem szczerze wdzięczny kanclerzowi i wszystkim naszym przyjaciołom w Niemczech" - napisał Zełenski na Twitterze.

14:35

Hiszpania jest gotowa przekazać czołgi Leopard Ukrainie i przeszkolić ukraińskich czołgistów, zawsze działając w koordynacji z sojusznikami - poinformowała minister obrony Margarita Robles.

"Od 24 lutego, dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę, Hiszpania przekazuje różnego rodzaju materiały, w tym wojskowe, w pełnej koordynacji z sojusznikami - podkreśliła w rozmowie z EFE. Robles wskazała, że jeszcze nie jest znana liczba czołgów, które zostaną przekazane.

13:56

W krytycznym momencie rosyjskiej wojny czołgi Leopard 2 mogą pomóc Ukrainie obronić się i wygrać - oznajmił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Z zadowoleniem przyjmuję przywództwo kanclerza Olafa Scholza i Niemiec w dostarczaniu czołgów Leopard 2 na Ukrainę w porozumieniu z innymi sojusznikami NATO i partnerami" - napisał Stoltenberg na Twitterze.



13:53

Według ministra obrony RFN Borisa Pistoriusa Niemcy będą mogły dostarczyć Ukrainie pierwsze czołgi Leopard za mniej więcej trzy miesiące. Niemieckie siły zbrojne "bardzo szybko" rozpoczną teraz szkolenie ukraińskich żołnierzy - powiedział polityk po posiedzeniu komisji obrony Bundestagu.

13:48

Finlandia będzie częścią grupy państw przekazujących czołgi Ukrainie, chociaż nasz wkład będzie ograniczony - ogłosił fiński minister obrony Mikko Savola.

Odmówił podania dalszych szczegółów dotyczących fińskiego udziału w przekazywaniu czołgów Kijowowi.

12:58

Ukraina może liczyć na co najmniej 80-100 czołgów od państw zachodnich - wynika z wyliczeń dziennika "FAZ"

12:34

Szef administracji prezydenta Ukrainy Andrij Jermak napisał w mediach społecznościowych, że kilkaset czołgów, które trafią do Ukrainy, staną się "prawdziwą pięścią demokracji". Rząd Niemiec przekazał, że wyśle na Ukrainę kompanię 14 czołgów, ale o to samo zaapelował do europejskich państw, członków NATO. Takie wsparcie zapowiedziały już Polska i Finlandia. Celem będzie utworzenie 2 batalionów czołgów, który składa się z 4 kompani.

Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła w Waszyngtonie, przekazała, że do Ukrainy trafią także amerykańskie czołgi Abrams M1.

Te doniesienia zdążył już skomentować rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, przekazując, że "spłoną jak wszystkie inne".

12:23

Decyzje o przekazaniu walczącej Ukrainie najnowocześniejszego sprzętu pancernego, jakim dysponują kraje Zachodu, stawia przed siłami zbrojnymi Kijowa szereg problemów logistycznych i zaopatrzeniowych. Warto zdać sobie sprawę z tego, co oznacza dozbrojenie tak różnorodnym sprzętem w kolejnej fazie wojny.

12:08

Kolejne dymisje w ukraińskim ministerstwie obrony. Powodem jest ujawnienie afery związanej z podejrzeniem zawyżania cen żywności dla armii. Stanowisko stracił dyrektor departamentu zamówień w resorcie. Wcześniej ze stanowiskiem pożegnał się jeden z wiceministrów.

12:00

Rząd Niemiec ogłosił: Przekażemy Ukrainie czołgi Leopard 2. Berlin w pierwszym etapie przekaże 14 maszyn pochodzących z wojskowych zapasów Bundeswehry.

11:58

Na Białorusi znajduje się niemal 6 tysięcy rosyjskich żołnierzy, jednak ich oddziały nie są tak groźne jak te, które były tam na początku otwartej agresji Rosji przeciw Ukrainie - powiedział przedstawiciel ukraińskiego Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

"Obecnie (na Białoruś) wchodzą jednostki szóstej dywizji, jednostki wojsk terytorialnych na szkolenia. Jest to jednak całkowicie inny kontyngent, niż był na początku agresji. Nie ma w nim silnego komponentu lotniczego, nie ma silnego komponentu rakietowego, nie ma wojsk powietrznodesantowych" - ocenił przedstawiciel HUR.

11:48

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty potwierdził, że armia ukraińska wycofała się z obleganego przez Rosjan miasta Sołedar w obwodzie donieckim - podała AFP. Czerewaty nie wyjaśnił, kiedy nastąpił odwrót.

Doniesienia, że Ukraińcy wycofali się z Sołedaru pojawiły się w zeszłym tygodniu. Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii oceniało wówczas, że najprawdopodobniej 16 stycznia siły ukraińskie pozostawiły miasto pod kontrolą rosyjskich wojsk i najemników z Grupy Wagnera, ustanawiając nowe linie obronne na zachód od Sołedaru.

11:42

Broń z Afganistanu zostanie przekazana dla Putina? Brytyjskie media donoszą o rozmowach, jakie mają się odbywać w tej sprawie na linii Moskwa-Kabul.

10:28

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE dali zielone światło na przedłużenie na kolejne sześć miesięcy wszystkich unijnych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję.

Decyzja musi zostać formalnie potwierdzona przez Radę UE.

10:26

Norweski rząd rozważa wysłanie Ukrainie czołgów Leopard 2, a władze Szwecji nie wykluczają takiego kroku w przyszłości - piszą skandynawskie media.

Według gazety "Dagens Naeringsliv" Norwegia skłonna jest wysłać cztery lub osiem czołgów spośród 36 sztuk, jakie posiada.

Z kolei minister obrony Szwecji Pal Jonson w wypowiedzi dla dziennika "Svenska Dagbladet" nie wykluczył, że rząd "w przyszłości" przekaże Ukrainie czołgi 122, będące szwedzką modyfikacją niemieckiego Leoparda 2. Szwedzkie siły zbrojne posiadają ok. 120 takich czołgów.

08:51

Alarm powietrzny ogłoszono dla całej Ukrainy. We wszystkich obwodach zawyły syreny. Jest zagrożenie atakiem rakietowym z północy. W niebo wzbił się najpierw stacjonujący na Białorusi rosyjski samolot rozpoznawczy A-50U, którym wojska Putina określają cele ataków. Następnie wystartowały dwa MiGi-31 zdolne przenosić hipersoniczne pociski Kindżał.

08:13

Władze Rosji werbują do swojej armii uwięzionych obywateli Ukrainy, którzy nakłaniani są m.in. do służby w najemniczej Grupie Wagnera - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:09

Amerykański Departament Obrony zamierza zwiększyć produkcję pocisków artyleryjskich o 500 proc. w ciągu dwóch lat - informuje "New York Times". Produkcja amunicji konwencjonalnej wzrośnie do poziomu nienotowanego od czasów wojny koreańskiej. Jak przekazuje portal, ma to na celu uzupełnienie niedoborów spowodowanych wsparciem militarnym Ukrainy oraz zbudowanie zapasu na ewentualne przyszłe konflikty zbrojne.

08:08

Amerykańscy i zachodni urzędnicy wzywają swoich ukraińskich odpowiedników do odejścia od brutalnej, trwającej już kilka miesięcy walki o Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Priorytetem - ich zdaniem - powinna być ofensywa w południowej części kraju z wykorzystaniem nowego, wartego miliardy dolarów sprzętu wojskowego przekazywanego przez sojuszników. Ma to mieć związek m.in. z kolejną falą mobilizacji, którą może rozważać prezydent Rosji Władimir Putin.

08:07

Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny otrzymał w spadku od Amerykanina ukraińskiego pochodzenia milion dolarów. Wszystkie pieniądze przeznaczył na ukraińską armię.

08:04

Dostarczenie przez państwa zachodnie czołgów Ukrainie wzmocni jej wojska zmechanizowane, pomoże w pokonaniu sił rosyjskich i w wyzwoleniu okupowanego terytorium kraju - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank już wcześniej oceniał, że Zachód poprzez powolne lub ograniczone dostawy uzbrojenia dla Ukrainy przyczynił się do niezdolności wojsk tego państwa do rozbicia sił rosyjskich, które ugrzęzły pod Bachmutem w obwodzie donieckim, ponieważ nowy sprzęt umożliwiłby przeprowadzenie dużej kontrofensywy.

06:27

11 miesięcy wojny na Ukrainie zakłóciło edukację ponad pięciu milionów chłopców i dziewcząt - ocenił Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Jak przypominają źródła ONZ tysiące szkół, przedszkoli i innych obiektów edukacyjnych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych w czasie wojny. Wielu rodziców i opiekunów niechętnie posyła też dzieci do szkoły w obawie o ich bezpieczeństwo.

UNICEF zapewnia, że współpracuje z rządem, aby pomóc dzieciom w powrocie do nauki w klasach i poprzez alternatywne rozwiązania. Sytuację pogorszyły ostatnie ataki na infrastrukturę energetyczną, powodując rozległe przerwy w dostawie prądu.

"W rezultacie prawie każde dziecko na Ukrainie zostało pozbawione stałego dostępu do elektryczności, co oznacza, że nawet uczęszczanie na wirtualne zajęcia jest ciągłym wyzwaniem" - zwraca uwagę UNICEF.

Według ocen agencji ONZ, dwoje na troje dzieci ukraińskich uchodźców nie jest zintegrowanych z systemami edukacji w krajach przyjmujących. Przypisuje to m.in. wybraniu przez wiele rodzin nauki online w nadziei na szybki powrót do domu.

06:00

Po decyzji Niemiec o wysłaniu czołgów Leopard na Ukrainę, holenderski rząd rozważa również zakup dotychczas dzierżawionych niemieckich czołgów i wysłanie ich na Ukrainę, powiedział premier Mark Rutte w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

05:58

Dwaj brytyjscy wolontariusze, którzy zaginęli w okolicach Sołedaru we wschodniej Ukrainie, zginęli, gdy pomagali prowadzić ewakuację z tego miasta - poinformowała w oświadczeniu rodzina jednego z nich.

48-letni Andrew Bagshaw, który mieszkał w Nowej Zelandii, i 28-letni Christopher Parry z Truro w Kornwalii, byli zaginieni od 7 stycznia. Już kilka dni później rosyjska najemnicza Grupa Wagnera przekazała informację o odnalezieniu ciała jednego z Brytyjczyków, ale nie wskazała, o którego z nich chodzi.

05:48

W okupowanym Berdiańsku na południu Ukrainy eksplodowało auto kobiety podejrzanej o przekazywanie Rosjanom danych. Kobieta jest w szpitalu, jej stan nie jest znany.

Latem 2022 roku Prokuratura Generalna poinformowała oficjalnie, iż Walentyna Mamaj jest podejrzana o zdradę stanu. Śledczy twierdzą, że od końca lutego 2022 r. Mamaj była informatorką rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), jawnie popierała powołane przez Rosjan władze okupacyjne. Informowała też wojskowych Rosji o miejscach stacjonowania żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy.

05:44

Administracja Joe Bidena planuje wysłać czołgi M1 Abrams na Ukrainę. "New York Times" powołując się na pragnących zachować anonimowość urzędników, zaznaczył, że Biały Dom może już dziś zapowiedzieć wysłanie ok. 30 czołgów.

05:32

Olaf Scholz ogłosi wysłanie leopardów na Ukrainę najprawdopodobniej podczas wystąpienia w Bundestagu. Według nieoficjalnych informacji do Ukrainy trafi kompania Leopardów 2A6, to najnowsza wersja czołgów, nowsza od tych które ma chociażby polska armia. Będą pochodzić z zasobów Bundeswehry, ale według Spiegla, w grę wchodzą też dostawy średnio i długoterminowe czołgów z tzw. zasobów przemysłowych. Chodzi o czołgi, które wymagałyby najpierw naprawy. Według niemieckich mediów za zgodą na dostawy z Niemiec ma iść też zielone światło, by to samo zrobiły inne kraje posiadające leopardy. Chcą to zrobić Polska, Finlandia, Łotwa i Holandia.