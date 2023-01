Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że czołgi, które państwa Zachodu przekażą Ukrainie, wzmocnią jej wojska zmechanizowane, pomogą w pokonaniu sił rosyjskich i w wyzwoleniu okupowanego terytorium kraju.

Niemiecki czołg Leopard 2 / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Think tank już wcześniej oceniał, że Zachód poprzez powolne lub ograniczone dostawy uzbrojenia dla Ukrainy przyczynił się do niezdolności wojsk tego państwa do rozbicia sił rosyjskich, które ugrzęzły pod Bachmutem w obwodzie donieckim, ponieważ nowy sprzęt umożliwiłby przeprowadzenie dużej kontrofensywy.

Według doniesień prasowych i deklaracji zachodnich polityków, państwa NATO przekażą Ukrainie nowoczesne czołgi podstawowe - pisze ISW w najnowszej analizie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jest coraz bliższy podjęcia decyzji o wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams na Ukrainę. Dzienniki "Wall Street Journal" i "New York Times" podały, ze decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona jeszcze w środę.