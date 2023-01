"Zgoda na przekazanie Ukrainie leopardów i abramsów to bardzo dobra wiadomość i powinniśmy się z tego cieszyć" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były ambasador w Waszyngtonie Ryszard Schnepf. Jak podkreślił, ważna w tej sprawie była postawa Niemiec, które "nie chciały brać indywidualnej odpowiedzialności za wysłanie broni ofensywnej" i w rzeczywistości wymogły na USA zgodę na dostarczenie Ukrainie także amerykańskich czołgów.

Niemcy wyślą leopardy na Ukrainę, Stany Zjednoczone wyślą abramsy. Co przesądziło: międzynarodowa presja na kanclerza Scholza, czy presja Scholza na Stany Zjednoczone? - zapytał prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.

I to i to zapewne. Przede wszystkim powinniśmy się cieszyć, że do tego doszło - stwierdził Ryszard Schnepf.

Dlaczego to tak długo trwało - padło następne pytanie do gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

To jest kwestia oceny sytuacji na froncie, ale także jak przyszłość tego konfliktu widzą politycy amerykańscy. Stany Zjednoczone są tu decydującym czynnikiem sprawczym - wyjaśnił były ambasador w Waszyngtonie. Jak zaznaczył, bardzo ważne jest to, "jakie są cele tej potęgi globalnej, za którą stoi NATO, a także Niemcy i my".

Zdaniem Ryszarda Schnepfa zmiana postawy USA i zgoda na przekazanie Ukrainie swoich czołgów "to odpowiedź na postawę Niemiec, które nie chciały brać indywidualnie odpowiedzialności za dostawę zupełnie innego gatunku broni - broni ofensywnej".

Niemcy uważały, że Stany Zjednoczone, jako wiodący kraj w tej wojnie w pomocy dla Ukrainy, muszą też reagować i brać odpowiedzialność. A ta odpowiedzialność oznacza między innymi dostarczenie abramsów - zaznaczył Ryszard Schnepf. W sytuacjach konfliktowych nikt nie lubi być pozostawiony sam i z odpowiedzialnością za to, co będzie później - stwierdził.

Niefortunne jest to, że Ukraińcy będą mieć kilka rodzajów wyposażenia. Szczęśliwie abramsy i leopardy maja taką sama amunicję, tego samego kalibru, ale jeżeli chodzi o części, o oprzyrządowanie techniczne, to już różnice są znaczące - zwrócił uwagę gość Tomasz Terlikowskiego.

Przy tej dobrej wiadomości złą wiadomością jest sposób załatwienia tego całego problemu i nie był on najszczęśliwszy - ocenił były ambasador w USA, odnosząc się do aktywności w tej sprawie polskich władz. Jak dodał, "pewne sytuacje były wymuszone". Zamiast porozumieć się wcześniej przy użyciu argumentów, uzgodnić i ogłosić to wspólnie, to kwestia czołgów stała się orężem politycznym w szerszej sprawie, jaką jest polityka rządu polskiego wobec Niemiec - stwierdził Ryszard Schnepf.