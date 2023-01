Cena za skorzystanie z toalety na Krupówkach wzrośnie od najbliższego poniedziałku z 10 zł na 15 zł - informuje Polsat News. Portal opublikował oświadczenie i wyliczenia finansowe firmy, która prowadzi szalet.

Zgodnie z prawem pracy, aby zapewnić funkcjonowanie toalety ogólnodostępnej w godz. Od 10 do 22 potrzebni są co najmniej 4 pracownicy - wyjaśnia firma prowadząca toaletę na zakopiańskich Krupówkach cytowana przez Polsat News.

Jak wyjaśniają przedstawiciele spółki, miesięczne koszty pracownicze wynoszą niespełna 15 tys. zł biorąc pod uwagę 1,5 etatu na każdy dzień roboczy oraz umowy zlecenie na weekendy, a koszty wynajmu lokalu, opłaty za prąd, wodę, kanalizację oraz środki chemiczne to kolejne ok. 12 tys. zł. Firma przekonuje, że przy około 100 osobach dziennie korzystających z toalety, firma wychodzi niemal na zero.

"Toalety Grozy" na Krupówkach to po prostu toalety prowadzone w warunkach legalnych podstaw biznesowych stworzonych dla przedsiębiorców w Polsce, przy obecnych kosztach energii, stawkach podatkowych i obciążeniach składkami ZUS - wskazuje właściciel cytowany przez Polsat News.