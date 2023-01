O planach wysłania czołgów Abrams do Ukrainy pisał już wczoraj "New York Times". "W ciągu ostatniego miesiąca urzędnicy Pentagonu wyrażali wątpliwości co do wysłania abramsów z obawy, jak Ukraina wykorzysta zaawansowane czołgi, które wymagają intensywnego szkolenia i obsługi. Urzędnicy powiedzieli, że dotarcie do ukraińskich pól bitewnych może faktycznie potrwać lata" - napisała gazeta.

Według amerykańskiego dziennika sekretarz obrony Lloyd J. Austin III przekonał się w końcu, że wysłanie amerykańskich czołgów jest konieczne, aby zachęcić Niemcy do dostarczania swoich czołgów Leopard 2. Właśnie dziś rzecznik niemieckiego rządu potwierdził decyzję o wysłaniu przez Niemcy 14 czołgów Leopard do Ukrainy .

W artykule "NYT" podkreślono, że niemieccy oficjele prywatnie mówili, że wyślą jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie czołgów, tylko wówczas, jeśli USA zgodzą się przekazać swoje M1 Abrams.