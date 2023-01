Niemcy dostarczą Ukrainie swoje czołgi Leopard 2 - przekazał kanclerz Olaf Scholz. Berlin deklaruje wolę szybkiego utworzenia dwóch batalionów leopardów. Pierwszym krokiem będzie przekazanie czternastu maszyn z wojskowych zapasów Bundeswehry.

Niemiecki czołg Leopard 2 / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Presja na rząd kanclerza Niemiec Olafa Scholza, by przekazał Ukrainie czołgi Leopard 2 i umożliwił ich transfer krajom sojuszniczym, narastała od jakiegoś czasu.

Rząd Scholza zwlekał z decyzją, obawiając się ruchów, które mogłyby skłonić Rosję do eskalacji lub wciągnięcia NATO do udziału w konflikcie. Decyzja Niemiec toruje jednocześnie decyzję innym krajom, takim jak Polska, Hiszpania i Norwegia, do dostarczenia Ukrainie swoich leopardów.

"Ta decyzja jest zgodna z naszą linią wspierania Ukrainy. Działamy w sposób ściśle skoordynowany na arenie międzynarodowej" - przekazał Scholz w oświadczeniu.

Berlin deklaruje wolę szybkiego utworzenia dwóch batalionów leopardów. Pierwszym krokiem będzie przekazanie czternastu maszyn z wojskowych zapasów Bundeswehry.

Wkrótce w Niemczech rozpocznie się szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi maszyn. Niemcy ponadto zapewnią logistykę i amunicję.

Niemcy wydadzą też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów na Ukrainę.

Scholz ma dziś w Bundestagu ujawnić szczegóły dozbrajania Ukrainy. Bardzo możliwe, że również dziś o przekazaniu Kijowowi czołgów Abrams zdecydują Stany Zjednoczone.

Premier dziękuje kanclerzowi

Na tę informację zdążył już zareagować premier Mateusz Morawiecki, który na Twitterze podziękował Scholzowi.

"Dziękuję kanclerzowi Olafowi Scholzowi. Decyzja o wysłaniu leopardów na Ukrainę to duży krok w kierunku powstrzymania Rosji. Razem jesteśmy silniejsi" - przekazał szef rządu.