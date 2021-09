W środę rano jeden z afgańskich chłopców, którzy zatruli się grzybami, miał zabieg przeszczepu wątroby - poinformował w RMF FM szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Trzymajmy kciuki i czekajmy – podkreślił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Minister zastrzegł, że stan obu zatrutych chłopców jest bardzo ciężki.

Afgańczycy, którzy po ewakuacji z Kabulu, trafili do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, zatruli się grzybami. Mieli je zebrać na terenie ośrodka.

Wskutek zatrucia w stanie krytycznym w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka są dwaj afgańscy chłopcy.

Młodszy z nich, 5-latek z powodu uszkodzenia mózgu nie może przejść przeszczepu wątroby.

Taką operację mógł przejść 6-latek.

W szpitalu tym jest też 17-letnia Afganka, której stan jest stabilny.

Minister zdrowia poinformował w środę, że stan chłopców jest nadal bardzo ciężki.

"Jedno z tych dzieci miało już dzisiaj rano zabieg przeszczepu wątroby, ale to jest naprawdę bardzo skomplikowana medycznie sytuacja. Trzymajmy kciuki i czekajmy na to, co się będzie działo" - powiedział minister Niedzielski w radiu RMF FM.

Druga grupa Afgańczyków zatruła się grzybami

Do kolejnego przypadku zatrucia grzybami Afgańczyków przebywających w ośrodku dla uchodźców doszło w Lininie, w pobliżu Góry Kalwarii na Mazowszu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, zatruło się czterech dorosłych mężczyzn. Wszyscy byli hospitalizowani.

Do zatrucia w Lininie doszło prawdopodobnie kilka dni przed dramatem w Dębaku.

Kilkuset Afgańczyków w Polsce, ewakuowanych z kraju opanowanego przez talibów

Po ewakuacji afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znalazło się 1021 obywateli Afganistanu.

Afgańczycy przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w placówkach wojewodów wyznaczonych do odbycia kwarantanny po wjeździe do Polski. W ośrodkach mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową (ubrania, zabawki dla dzieci itp.).

Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak zapewnia, że uchodźcy mają w ośrodkach zapewnione trzy pełne posiłki dziennie, w tym obiad składający się z dwóch dań, a także dostęp do ciepłych napojów przez całą dobę.