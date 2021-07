W naszym wakacyjnym cyklu co piątek prezentujemy Wam miejsca, które przypominają słynne zagraniczne atrakcje turystyczne, a znajdują się tutaj - w Polsce. Po urokliwej Szwajcarii Kaszubskiej zaglądamy do Małopolski. To tu, kiladziesiąt kilometrów od Krakowa - w Ostrowie - między łagodnymi pagórkami kryje się mała Prowansja, czyli miejsce, w którym można się zapomnieć wśród setek krzaczków lawendy.

