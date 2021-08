Co prawda Europa jest karłem w światowej konkurencji drapania chmur, ale na naszym kontynencie Polska wyróżnia się wysokimi wieżowcami. Każde z wielkich miast ma swoje wysokościowce, a Warszawa stała się miastem, w którym mury naprawdę się pną do góry.

Panorama miasta. Varso Tower w stolicy / Albert Zawada / PAP

W cyklu "Widoki na Polskę" znów spoglądamy na świat z góry. Dziś podziwiamy największe miasta w kraju z najwyższych pięter drapaczy chmur. Można poczuć się światowo, nie tylko dlatego, że prawie wszystkie najwyższe budynki w Polsce noszą obco brzmiące nazwy.

Lista najwyższych budynków musi być ciągle uaktualniania. Właśnie przybył nam osiemnasty budynek o wysokości ponad 150 m. W Warszawie ten pułap pokonał budowany przy Świętokrzyskiej wieżowiec Skysawa. Ma 36 pięter i sięga 155 metrów powyżej poziomu gruntu.

To szesnasty wieżowiec w Warszawie o wysokości powyżej 150 m. Kolejny, który w panoramie miasta niweluje dominację socrealistycznego Pałacu Kultury i Nauki. Ten górował nad Warszawą od połowy lat 50 i z wysokością, wraz z iglicą, 237 m, był zdecydowanie najwyższym budynkiem w Polsce.

Od pięciu lat konkurencją dla "daru Stalina" jest 220 metrowy Warsaw Spire. Z kolei jutro minie pół roku od kiedy docelową wysokość osiągnął znacznie wyższy od Pałacu drapacz chmur Varso Tower. Ten gigant ma 310 m i jest wyższy nie tylko od zwalistej pamiątki po komunizmie, ale też od The Sherd w Londynie, Commerzbank Tower we Frankfurcie, drapaczy w Madrycie i w ogóle wszystkich europejskich wieżowców, jeśli nie liczyć czterech drapaczy w Moskwie i najwyższego: Łachta Centr w Petersburgu, gdzie siedzibę ma mieć koncern Gazprom.

Warsaw Spire na Placu Europejskim w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

W Warszawie planowane są kolejne imponujące wysokościowce. Wśród nich szczególne zainteresowanie budzi inwestycja Archidiecezji Warszawskiej. Roma Tower, zwany również Nycz Tower, to wieżowiec, którego budowa może być zatwierdzona już za miesiąc i który ma mieć 180 m wysokości.

Poza stolicą są tylko dwa budynki o wysokości powyżej 150 m: Pierwszy to wrocławski Sky Tower, który sięga 212 m. Sama wieża ma 206 m, a to oznacza, że jeśli mierzyć do dachu, bez iglicy, to jest wyższa od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Drugi to niższy o 32 metry gdański Olivia Star.

Za dwa lata swoim drapaczem chmur będzie mógł się pochwalić Rzeszów. Tamtejszy Olszynki Park ma mieć 161 metrów i stać się trzecim najwyższym budynkiem poza Warszawą i trzecim najwyższym w kraju apartamentowcem.

Budowa Olszynki Park w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP



Dalej na liście miast z najwyższymi budynkami są Gdynia, Szczecin, Katowice, Poznań, Gorzów Wielkopolski i Kraków.