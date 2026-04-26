Turniej WTA 1000 w Madrycie znalazł się w centrum uwagi nie tylko ze względu na sportowe emocje, ale także z powodu poważnych problemów zdrowotnych zawodników. Po wycofaniu się Igi Świątek z powodu wirusa, kolejne gwiazdy światowego tenisa zgłaszają kłopoty zdrowotne, a organizatorzy muszą mierzyć się z falą rezygnacji i niepokojem o dalszy przebieg imprezy.

Iga Świątek wycofała się z turnieju z powodu infekcji wirusowej.

Coco Gauff, aktualna trzecia rakieta świata, zwymiotowała na korcie, ale wygrała mecz.

Kolejni zawodnicy i zawodniczki zgłaszają problemy zdrowotne i opuszczają turniej.

Turniej tenisowy WTA 1000 rozgrywany na kortach ziemnych w Madrycie stał się areną nie tylko sportowych zmagań, ale także walki z tajemniczym wirusem, który w ostatnich dniach zaatakował wielu zawodników. W sobotę polska liderka światowego rankingu, Iga Świątek, musiała podjąć trudną decyzję o wycofaniu się z rozgrywek. Powodem była infekcja wirusowa, która pozbawiła ją energii i wywołała zawroty głowy.

Niecodzienne sceny na korcie

W niedzielę kibice byli świadkami dramatycznych scen podczas meczu Amerykanki Coco Gauff, zajmującej trzecie miejsce w światowym rankingu. W trakcie pojedynku z Rumunką Soraną Cirsteą Gauff poczuła się bardzo źle i zwymiotowała na korcie.

Mimo wyraźnych problemów zdrowotnych zdołała jednak odwrócić losy spotkania i wygrać 4:6, 7:5, 6:1. Po meczu przyznała, że już dzień wcześniej miała gorączkę i czuła się fatalnie.

Lista poszkodowanych

Problemy zdrowotne nie ominęły także innych uczestników turnieju. W niedzielę z powodu choroby z rywalizacji wycofała się Ludmiła Samsonowa, a już w piątek podobną decyzję podjęła Madison Keys. Wśród mężczyzn Marin Cilić musiał zrezygnować z gry w drugiej rundzie z powodu zatrucia pokarmowego. Z kolei Francuz Corentin Moutet zgłaszał złe samopoczucie po swoim sobotnim meczu z Danielem Meridą.

Organizatorzy turnieju w madryckim kompleksie Caja Magica mają w tym roku wyjątkowo trudne zadanie. Fala infekcji wirusowych wśród zawodników stawia pod znakiem zapytania dalszy przebieg imprezy i zmusza do wprowadzania zmian w harmonogramie. To kolejny rok z rzędu, kiedy los nie sprzyja rozgrywkom w stolicy Hiszpanii - w ubiegłym sezonie turniej został zakłócony przez blackout, który sparaliżował nie tylko imprezę, ale i wiele miast w kraju.