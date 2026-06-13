42-letni mieszkaniec Żyrardowa (Mazowieckie) został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Miał ukraść 36 opakowań papieru toaletowego, w których znajdowało się łącznie 1800 rolek.

Mężczyzna ukradł papier toaletowy / Mazowiecka Policja /

Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież papieru toaletowego.

Analiza monitoringu pozwoliła szybko wytypować sprawcę.

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Wartość skradzionego towaru oszacowano na 1070 złotych.

W nocy 9 czerwca sprawca zabrał 36 opakowań papieru toaletowego pozostawionych na palecie przed sklepem w Żyrardowie - poinformowała policja.

Analiza monitoringu oraz zgromadzonych informacji pozwoliła policjantom szybko wytypować podejrzanego. Tego samego dnia zatrzymali 42‑latka na jednej z ulic miasta. Mężczyzna miał przy sobie skradziony towar.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.