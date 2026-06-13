Pociąg wrócił po 33 latach przerwy na trasę relacji Ostrołęka - Łomża. Premier Donald Tusk, który był jednym z pasażerów, wskazał, że uruchamiane są bezpośrednie połączenia do Ostrołęki, Białegostoku i Olsztyna, a za rok - do Warszawy.

Premier Donald Tusk podczas pierwszego po 33 latach przejazdu pociągu z Ostrołęki do Łomży / Paweł Supernak / PAP

Po 33 latach przerwy na trasę Ostrołęka - Łomża wrócił pociąg pasażerski.

Za rok planowane jest uruchomienie bezpośredniego połączenia z Łomży do Warszawy.

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Łomża się doczekała

Od niedzieli, 14 czerwca, wszyscy mieszkańcy Łomży i regionu będą mogli ponownie korzystać z regularnych połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem.

Łomża czekała 33 lata i się doczekała. Uruchamiamy bezpośrednie połączenia Ostrołęka, Białystok, Olsztyn, a za rok z Łomży bezpośrednio pojedziecie do Warszawy, pociągami nowoczesnymi, produkowanymi przez polską firmę Newag - powiedział szef rządu.

Akcentował, że przywracane są połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych. Jak stwierdził, w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych "wszystkich, bez wyjątku, powiatów".

Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje - zaznaczył premier.

Zintegrowana Sieć Kolejowa

Premier poinformował, że w poniedziałek będzie uczestniczył w konferencji Port Polska na temat Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK). Będziemy tam informowali o systemie Zintegrowanej Sieci Kolejowej, a więc ten słynny "Y", który połączy Warszawę, Wrocław, Poznań i Port Polska. (...) Będziemy prezentować w szczegółach także inwestycje, które towarzyszą temu wielkiemu historycznemu przedsięwzięciu - powiedział Tusk.

Przypomniał, że pod Łodzią rozpoczyna się właśnie budowa drugiego tunelu, który będzie służył kolejom dużych prędkości. Premier zapewnił, że mieszkańcy, którzy czują się poszkodowani z powodu tych inwestycji nie zostaną bez pomocy.

Staraliśmy się bardzo, żeby minimalizować straty, które są zawsze nieuniknione, jeśli mówimy o wielkich inwestycjach. Mówię o stratach też emocjonalnych, tam gdzie musiało dojść do przejęcia gruntów, terenów pod te inwestycje. Staraliśmy się robić to w taki sposób, żeby minimalizować negatywne emocje i poczucie jakiejkolwiek krzywdy. Osobiście tego dopilnuję, wszędzie tam, gdzie pojawią się jeszcze sygnały, że ktoś czuje się poszkodowany, żeby nikogo samego w tym nie zostawić - zapewnił Tusk.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK) to dokument przewidujący przygotowanie długoterminowego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku. Pracują nad nim eksperci m.in. CPK i PKP PLK.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska, realizowanego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.