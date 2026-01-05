Iga Świątek wygrała z Evą Lys 3:6, 6:3, 6:4, a Polska prowadzi z Niemcami 2:0 w meczu grupy F tenisowego turnieju United Cup w Australii. Wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Alexandra Zvereva 6:3, 6:4. Dziś jeszcze spotkanie par mieszanych.

Iga Świątek / Mark Evans / PAP/EPA

Niemka nie poddała się łatwo

Świątek trzy wcześniejsze mecze z Lys gładko wygrywała - w 2022 roku w Stuttgarcie 6:1, 6:1, a w 2025 6:0, 6:1 w Australian Open oraz 6:2, 6:2 w Montrealu. Ich poniedziałkowe starcie nawet przez moment nie przypominało tamtych spotkań.

Niemka grała odważnie, a podejmowane ryzyko często jej się opłacało. Świątek natomiast od początku miała problem z serwisem i popełniała wiele niewymuszonych błędów. W pierwszym, przegranym 3:6 secie zanotowała ich aż 22, a Lys tylko siedem.

W drugiej partii początkowo obraz nie ulegał zmianie. Niemka szybko odskoczyła na 3:1. Dopiero od tego momentu Świątek zaczęła grać, jak przystało na sześciokrotną mistrzynię wielkoszlemową. Wygrała pięć gemów z rzędu i wyrównała stan meczu.

Lys nie poddawała się, choć decydującego seta to Świątek zaczęła od prowadzenia 3:1. Niemka natychmiast odrobiła stratę i walka toczyła się gem za gem.

W siódmym gemie wiceliderka światowego rankingu znalazła się pod presją, ale obroniła dwa break pointy. W końcu znalazła też sposób na wygranie spotkania. Prowadząc 5:4 przełamała Lys, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Było ciężko, pierwszy mecz w sezonie. Cieszę się, że znalazłam sposób na wygraną i prowadzimy 2:0. Hubi spisał się świetnie po siedmiu miesiącach przerwy - powiedziała Świątek w krótkiej rozmowie na korcie.

Hubert Hurkacz wrócił w wielkim stylu

Hurkacz w poniedziałek w wielkim stylu wrócił po kontuzji kolana, pokonując trzeciego w światowym rankingu Zvereva. Poprzedni mecz 28-letni wrocławianin rozegrał 11 czerwca w pierwszej rundzie turnieju w s’Hertogenbosch. Następnie wycofał się z dalszych zmagań w tym holenderskim mieście, zrezygnował ze startów w Halle i w Wimbledonie, a na początku lipca przeszedł artroskopię kolana.

Kadrę Biało-Czerwonych uzupełniają: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

W środę Polska zagra z Holandią, którą w niedzielę Niemcy pokonały 3:0.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.