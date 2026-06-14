Kamil Majchrzak zwycięzcą turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w holenderskim 's-Hertogenbosch! Polak w finale pokonał Australijczyka Alexa de Minaura 6:3, 2:6, 7:6 (7-6), dzięki czemu wywalczył swój pierwszy w karierze tytuł cyklu ATP. Dotychczas udało się to tylko dwóm Polakom - Wojciechowi Fibakowi i Hubertowi Hurkaczowi.

/ RMF FM

Kamil Majchrzak, notowany do tej pory na 76. miejscu listy ATP, w drodze do historycznego finału pokonał m.in. czwartego w świecie Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a oraz Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Wiadomo, że 30-latek z Piotrkowa Trybunalskiego zamelduje się w czołowej "50" światowego rankingu.