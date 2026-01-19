Kamil Majchrzak pokonał Brytyjczyka Jacoba Fearnleya 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3) w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Spotkanie trwało prawie 3,5 godz. i było drugim pojedynkiem tych tenisistów - poprzednio, w kwalifikacjach turnieju w Sztokholmie w 2024 roku, lepszy okazał się zawodnik z Wielkiej Brytanii.

Kamil Majchrzak w drugiej rundzie Australian Open – przed nim starcie z Marozsanem / WILLIAM WEST/AFP / East News

Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Australian Open po zwycięstwie nad Jacobem Fearnleyem w czterosetowym meczu.

Polak po raz drugi w karierze zagra w drugiej rundzie tego turnieju, poprzednio osiągnął ten etap w 2022 roku.

W kolejnym meczu nasz tenisista zmierzy się z Węgrem Fabianem Marozsanem, z którym jeszcze nigdy nie grał.

Majchrzak błyszczał przede wszystkim w tie-breakach. Gdy losy seta, a także meczu, wchodziły w decydującą fazę, 30-letni Piotrkowianin prezentował się świetnie. W tie-breaku pierwszej partii od stanu 1-2 zdobył sześć punktów z rzędu.

W drugim secie o wygranej Majchrzaka zadecydowało przełamanie w 12. gemie. W kolejnym secie Polak obniżył jednak nieco poziom i Fearnley złapał kontakt. Zniżka dyspozycji Majchrzaka trwała jeszcze na początku czwartej partii, którą zaczął od stanu 0:3.

Stratę zdołał jednak odrobić i znów potrzebny był tie-break. Zaczął go od wyniku 0-2, ale wygrywając pięć kolejnych piłek na dobre przejął kontrolę. Chwilę później cieszył się ze zwycięstwa.

Fearnley grał na znacznie większym ryzyku. Z jednej strony miał 59 zagrań wygrywających, wobec 30 Majchrzaka, ale także popełnił aż 71 niewymuszonych błędów, a Polak 36.

Majchrzak drugi raz w drugiej rundzie Australian Open

Polak, obecnie 59. rakieta świata, po raz drugi w karierze awansował do drugiej rundy turnieju w Melbourne. Poprzednio dokonał tego w 2022 roku, jednak wtedy zakończył udział właśnie na tym etapie.

W środę Majchrzak powalczy o awans do trzeciej rundy z Węgrem Fabianem Marozsanem, który w rankingu ATP zajmuje 47. miejsce.

Węgierski tenisista w swoim pierwszym meczu pokonał rozstawionego z numerem 24. Francuza Arthura Rinderknecha 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4.

Będzie to pierwsze spotkanie Majchrzaka z Węgrem.