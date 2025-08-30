To będzie gorący wieczór i noc dla polskich tenisistów i ich fanów na US Open. Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak rozegrają w sobotę mecze w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku.

Iga Świątek / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Magdalena Fręch kontra Coco Gauff

Jako pierwsza zaprezentuje się Magdalena Fręch, która o godzinie 17.30 czasu polskiego zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim amerykańską tenisistką Coco Gauff.

W sobotę dojdzie do trzeciego pojedynku niespełna 28-letniej Fręch z 21-letnią Gauff.

Amerykanka w dwóch dotychczasowych starciach - w ubiegłym roku w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne i w zawodach WTA w Rzymie - gładko zwyciężyła, nie tracąc seta.

Kamil Majchrzak - Leandro Riedi

Około godziny 21 o pierwszy w karierze awans do 1/8 finału US Open walkę rozpocznie Kamil Majchrzak. Po niespodziewanym wyeliminowaniu Rosjanina Karena Chaczanowa (nr 9) teraz czeka go teoretycznie znacznie łatwiejsze zadanie. Jego rywalem będzie Leandro Riedi.

Szwajcar do turnieju głównego dostał się przez kwalifikacje. W światowym rankingu zajmuje 435. miejsce, ale to efekt kontuzji. Rok temu notowany był na 117. pozycji, najwyższej w karierze. W tym roku w Nowym Jorku pierwszy raz udało mu się wygrać mecz w turnieju wielkoszlemowym.

Iga Świątek - Anna Kalinska

Natomiast o 1.00 w nocy z soboty na niedzielę do gry przystąpi Iga Świątek. Zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską (nr 29), z którą ma bilans 1-1.

Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, to Polka wróci na szczyt listy WTA.