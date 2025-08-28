Magdalena Fręch pierwszy raz w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 28. polska tenisistka wygrała z Amerykanką Peyton Stearns 6:7 (6-8), 6:3. 6:2. Spotkanie trwało dwie godziny i 40 minut.

Magdalena Fręch / /CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Stearns w światowym rankingu zajmuje 53. miejsce, ale wiosną była w trzeciej dziesiątce. W 2023 roku grała w US Open w 1/8 finału, a w dodatku była górą w dwóch wcześniejszych meczach z Fręch.

Również początek czwartkowego spotkania zwiastował kolejny sukces Amerykanki. W pierwszym secie prowadziła już 5:2. Fręch zdołała doprowadzić do tie-breaka i wygrywała w nim 4-2, ale ostatecznie partia padła łupem Stearns.

Choć pierwszego seta Fręch przegrała, to pokazała, że jeśli poprawi nieco grę, to jest w stanie walczyć o zwycięstwo. I poprawa rzeczywiście nastąpiła. Drugiego seta to Polka zaczęła od prowadzenia 4:1. Stearns niebezpiecznie zbliżyła się na 3:4, ale na więcej Fręch jej nie pozwoliła i wyrównała stan meczu.

Trzecią partię 27-letnia łodzianka zaczęła wręcz koncertowo. Wygrała pięć pierwszych gemów i znalazła się o krok od awansu. Zryw rywalki, która zmniejszyła stratę na 2:5, na niewiele się zdał. Fręch przy własnym serwisie zamknęła spotkanie.

Kolejny mecz Polka rozegra w sobotę. Jej rywalką będzie albo rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka Coco Gauff, albo Chorwatka Donna Vekic.