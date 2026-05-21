Maja Chwalińska z sukcesem w Paryżu. Polska tenisistka awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W czwartek w trzeciej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Suzan Lamens 7:6 (7-4), 7:5.

24-letnia Chwalińska po raz trzeci w karierze wystąpi w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. Debiutowała w Wimbledonie 2022, w którym dotarła do drugiej rundy. W 2025 zagrała jeden mecz w Australian Open. W światowym rankingu zajmuje 116. miejsce.

W kwalifikacjach odpadły Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova.

Pewne występu w zasadniczej części paryskich zmagań były: triumfatorka czterech edycji (2020, 2022, 2023 i 2024) Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.

Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.