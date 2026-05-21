Liczba zakażeń przenoszonych drogą płciową (STI), w tym rzeżączki i kiły, osiągnęła w Europie rekordowy poziom - wynika z najnowszych danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które publikuje BBC. Eksperci alarmują, że za pogarszającą się sytuację odpowiadają m.in. luki w profilaktyce i zbyt rzadkie testowanie.

Rzeżączka i kiła osiągają rekordowe poziomy w Europie / Shutterstock

ECDC alarmuje: liczba zakażeń przenoszonych drogą płciową w Europie osiągnęła rekordowy poziom.

Eksperci apelują o częstsze testowanie i stosowanie prezerwatyw.

Według danych ECDC w 2024 roku w Europie odnotowano 106 331 przypadków rzeżączki. To o 303 proc. więcej niż w 2015 roku i najwyższy wynik od ponad dekady. Równie niepokojąco wygląda sytuacja w przypadku kiły - liczba zakażeń wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając 45 557 przypadków.

Najwięcej zachorowań na oba schorzenia zanotowano w Hiszpanii. Tam potwierdzono 37 169 przypadków rzeżączki i 11 556 przypadków kiły.

ECDC ostrzega, że zakażenia przenoszone drogą płciową mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Infekcje te mogą powodować przewlekły ból i niepłodność, a w przypadku kiły również problemy z sercem czy układem nerwowym - podkreślił Bruno Ciancio, szef wydziału ds. chorób przenoszonych bezpośrednio i zapobieganych drogą szczepień w ECDC.

Kiła wrodzona - liczba przypadków rośnie

Eksperci zwracają też uwagę na rosnącą liczbę przypadków kiły wrodzonej, czyli zakażeń przekazywanych z matki na dziecko w czasie ciąży. Według danych liczba takich przypadków niemal podwoiła się w latach 2023-2024.

ECDC apeluje o pilne działania w zakresie profilaktyki i diagnostyki. Specjaliści przypominają, że podstawową ochroną przed zakażeniami pozostaje stosowanie prezerwatyw oraz regularne badania, szczególnie w przypadku nowych lub wielu partnerów seksualnych.

Choć chlamydia pozostaje najczęściej zgłaszaną bakteryjną infekcją przenoszoną drogą płciową w Europie, jej liczba spadła o 6 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. W 2024 roku odnotowano 213 443 przypadki tej choroby.

W badaniu ECDC nie uczestniczyła Wielka Brytania, która po Brexicie prowadzi osobne statystyki. Z danych brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia wynika, że w 2024 roku w Anglii wykryto 71 802 przypadki rzeżączki i 9535 przypadków kiły. W tym samym czasie zdiagnozowano także 168 889 zakażeń chlamydią.

Brytyjskie władze zdecydowały się w 2025 roku wprowadzić szczepionkę przeciwko rzeżączce. Decyzję podjęto po rekordowym wzroście zachorowań - już w 2023 roku liczba przypadków tej choroby przekroczyła tam 85 tysięcy.