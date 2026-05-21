Nie żyje turysta z Polski, który źle się poczuł w słowackich Tatrach. Mężczyzna stracił przytomność, schodząc ze Schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej.
64-latek stracił przytomność, schodząc ze Schroniska Zbójnickiego (Zbójnicka Chata) w Dolinie Staroleśnej.
Słowaccy ratownicy poprosili o pomoc ratowników z polskiego TOPR.
Śmigłowiec TOPR przewiózł mężczyznę do zakopiańskiego szpitala.
Niestety, mimo bardzo długiej reanimacji, turysty nie udało się uratować - informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki.