Nie żyje turysta z Polski, który źle się poczuł w słowackich Tatrach. Mężczyzna stracił przytomność, schodząc ze Schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej.

64-latek stracił przytomność, schodząc ze Schroniska Zbójnickiego (Zbójnicka Chata) w Dolinie Staroleśnej.

Słowaccy ratownicy poprosili o pomoc ratowników z polskiego TOPR.

Śmigłowiec TOPR przewiózł mężczyznę do zakopiańskiego szpitala.

Niestety, mimo bardzo długiej reanimacji, turysty nie udało się uratować - informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki.

