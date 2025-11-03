Iga Świątek pokonana przez Jelenę Rybakinę w grupowym meczu WTA Finals w Rijadzie. Polka musiała uznać wyższość rywalki, mimo że pierwszego seta wygrała 6:3.

Iga Świątek / STR / East News

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną w grupowym meczu WTA Finals w Rijadzie.

Polka dobrze rozpoczęła spotkanie, wygrywając pierwszego seta 6:3. Kolejne partie należały jednak do Rybakiny, która zwyciężyła 6:1, 6:0.

To był piąty pojedynek obu tenisistek w tym roku - cztery wcześniejsze wygrała Świątek.

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 6:3, 1:6, 0:6 w swoim drugim meczu tenisowego tunieju WTA Finals.

Obie tenisistki grały ze sobą po raz piąty w tym roku. We wszystkich poprzednich pojedynkach lepsza była Świątek. Ogólny bilans wynosi 6-5 na korzyść Polki.

Świątek rozpoczęła udział w imprezie w Arabii Saudyjskiej od rozbicia w 61 minut Amerykanki Madison Keys 6:1, 6:2. W ostatnim spotkaniu "Grupy Sereny Williams" zmierzy się w środę z inną tenisistką z USA Amandą Anisimovą.

Finał zmagań w Rijadzie rozegrany zostanie 8 listopada.