Nie przepracował nawet miesiąca! Gino Lettieri nie jest już trenerem piłkarzy pierwszoligowej Wieczystej Kraków.

Gino Lettieri stracił pracę w Wieczystej / Art Service / PAP

Gino Lettieri nie jest już trenerem Wieczystej Kraków - decyzję o zakończeniu współpracy ogłosił krakowski klub.

Lettieri objął stanowisko 10 października, zastępując Przemysława Cecherza.

Do czasu wyboru nowego szkoleniowca zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędraszczyk.

Pod kierunkiem Lettieriego zespół rozegrał trzy mecze, w których zremisował 3:3 z GKS Tychy oraz przegrał po 2:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Miedzią Legnica. Właśnie porażka w niedzielnym spotkaniu była bezpośrednią przyczyną zakończenia współpracy.

Krakowski klub poinformował, że w najbliższym czasie zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk.

W następnej kolejce Wieczysta zmierzy się ze Stalą Rzeszów.