Nie przepracował nawet miesiąca! Gino Lettieri nie jest już trenerem piłkarzy pierwszoligowej Wieczystej Kraków.
Gino Lettieri zakończył pracę na stanowisku trenera Wieczystej - poinformował krakowski klub, który w rozgrywkach pierwszej ligi zajmuje szóste miejsce.
Lettieri pracę w Wieczystej rozpoczął 10 października, zastępując Przemysława Cecherza.
Pod kierunkiem Lettieriego zespół rozegrał trzy mecze, w których zremisował 3:3 z GKS Tychy oraz przegrał po 2:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Miedzią Legnica. Właśnie porażka w niedzielnym spotkaniu była bezpośrednią przyczyną zakończenia współpracy.
Krakowski klub poinformował, że w najbliższym czasie zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk.
W następnej kolejce Wieczysta zmierzy się ze Stalą Rzeszów.