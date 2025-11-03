Patryk M., znany jako "Wielki Bu", może wkrótce trafić do Polski. Sąd w Hamburgu uznał ekstradycję za dopuszczalną, a decyzję musi jeszcze zatwierdzić Prokuratura Generalna w Niemczech. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. W międzyczasie złożył wniosek o azyl polityczny, jednak niemiecka prokuratura zapewnia, że nie wstrzyma to procedury ekstradycyjnej.

Hanzeatycki Sąd Apelacyjny w Hamburgu wydał decyzję o dopuszczalności ekstradycji Patryka M., znanego jako "Wielki Bu", do Polski - dowiedział się Onet. Ostateczna decyzja należy teraz do Prokuratury Generalnej w Niemczech, która musi formalnie zatwierdzić ekstradycję. Cały proces może zakończyć się w najbliższych dniach, choć standardowo trwa około dwóch miesięcy.

Patryk M. przebywa obecnie w areszcie w Hamburgu. Został zatrzymany 12 września na lotnisku, gdy próbował wylecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w Polsce, Holandii i Hiszpanii w latach 2017-2018, handlem narkotykami oraz kradzieżą samochodów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa w Lublinie.

My jako obrońcy podnosimy protest, bo sąd w wysokim stopniu nie uwzględnił naszych argumentów i nie rozpoznał wagi, jaką sprawa Patryka M. ma dla polskiej opinii publicznej. A także obaw klienta, że stanie się obiektem gry między interesami rządu a opozycji w zbliżającej się i na pewno nasilającej się kampanii wyborczej - powiedział Jezierski. Adwokat dodał też, że złożył w hamburskim sądzie wniosek o uwzględnienie uzupełniających argumentów obrony.

Wniosek o azyl

Kilka dni temu Patryk M. złożył w Niemczech wniosek o azyl polityczny. Jego adwokat argumentował, że w Polsce mężczyzna mógłby stać się narzędziem politycznych rozgrywek. Niemiecka prokuratura podkreśla jednak, że postępowanie azylowe nie stanowi przeszkody dla ekstradycji.

Wcześniej obrońca Patryka M. wnioskował do Sądu Okręgowego w Lublinie o wydanie listu żelaznego, który pozwoliłby podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy. Sąd jednak odrzucił ten wniosek.

Znajomość z prezydentem

Patryk M. jest znany nie tylko z działalności przestępczej, ale także z udziału w galach freak-fightowych MMA. W maju 2024 roku wywołał kontrowersje, publikując zdjęcia z Karolem Nawrockim. W czasie kampanii prezydenckiej kontakty te stały się przedmiotem krytyki ze strony mediów i polityków. Krytyka skupiła się na kontaktach Nawrockiego z M. jako "członkiem gangu sutenerów". Nawrocki, którego pasją jest boks, jesienią ub.r. powiedział, że poznał M. kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, w sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników", a później przez wiele lat się nie widzieli.