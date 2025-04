Iga Świątek rozpoczyna rywalizację na kortach ziemnych. Królowa Rolanda Garrosa wystąpi w rozpoczynającym się w poniedziałek halowym turnieju WTA w Stuttgarcie. Na drodze polskiej wiceliderki światowego rankingu niewygodne rywalki.

Iga Świątek / David Gray / AFP/EAST NEWS

Impreza w Niemczech na poważnie rozpoczyna ulubioną przez Polkę część sezonu na kortach ziemnych w Europie, w której Iga Świątek odnosi największe sukcesy. W Stuttgarcie była najlepsza dwukrotnie - w 2022 i 2023 roku, za każdym razem pokonując w finale najwyżej rozstawioną w tegorocznej edycji Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

23-letnia Polka w pierwszej rundzie ma "wolny los", a mecz 1/8 finału rozegra w środę lub czwartek. Jej rywalkę wyłoni spotkanie 20. na liście WTA Chorwatki Donny Vekić z zawodniczką z kwalifikacji.

W ćwierćfinale na kursie kolizyjnym z podopieczną trenera Wima Fissette'a jest Jelena Ostapenko. Z Łotyszką Polka przegrała już pięć razy i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.

W tej samej połówce drabinki są też m.in. rozstawiona z "trójką" Amerykanka Jessica Pegula i wchodząca z przytupem do światowej czołówki 17-letnia Rosjanka Mirra Andriejewa, która ze Świątek wygrała w tym roku już dwukrotnie.

Wśród jej potencjalnych rywalek w kolejnych rundach jest też Magdalena Fręch (28. WTA). Ona zacznie od pojedynku ze sklasyfikowaną na 37. pozycji w świecie Słowacką Rebeccą Sramkovą. Grały ze sobą już trzykrotnie, ale poprzednio... cztery i pół roku temu w kwalifikacjach US Open. Górą była 27-letnia obecnie Polka, podobnie jak w imprezie ITF w Trnawie i eliminacjach French Open 2018. Drugie półroczne 2024 to jednak najlepszy okres w karierze Sramkovej, która po raz pierwszy zawitała do czwartej dziesiątki rankingu tenisistek.

Przed rokiem Świątek odpadła w półfinale z późniejszą triumfatorką, Kazaszką Jeleną Rybakiną, której w tym roku zabraknie w Stuttgarcie. Sabalenka zakończyła udział w ćwierćfinale, więc znowu ma do obrony mniej punktów niż Polka.

W puli nagród jest 925 tys. euro, z czego 142 trafi do zwyciężczyni, która może też liczyć na 500 punktów rankingowych. Finał w wielkanocny poniedziałek - 21 kwietnia, a dniem wolnym będzie dla zawodniczek Wielki Piątek.