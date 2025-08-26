Iga Świątek rozegra dziś swój pierwszy mecz na wielkoszlemowym US Open. Jej rywalką będzie debiutująca w tym turnieju Kolumbijka Emiliana Arango. To tenisistka sklasyfikowana obecnie na 84. miejscu w rankingu WTA. Spotkanie ma się rozpocząć o godzinie 17.30 czasu polskiego.

Iga Świątek / ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Dla Emiliany Arango to dość udany, tenisowy rok. W marcu odniosła swój największy jak na razie sukces, docierając do finału turnieju rangi WTA 500 w meksykańskiej Meridzie. Tam przegrała jednak 0:6, 0:6 z faworyzowaną Amerykanką Emmą Navarro. Nieco wcześniej Kolumbijka wygrała też imprezę WTA 125 w innym meksykańskim mieście Cancun. W decydującym spotkaniu wygrała tam z mało znaną Kanadyjką Carson Branstine.

To wszystko pozwoliło jej awansować do czołowej setki rankingu WTA. Arango do dziś korzysta ze związanych z tym benefitów. W maju zadebiutowała w głównej drabince Wielkiego Szlema. W pierwszej rundzie Rolanda Garrosa pokonała zresztą Alexandrę Ealę, która zaznaczyła już mocno swoją obecność w światowym tenisie. W drugiej rundzie paryskiego turnieju Arango przegrała z mistrzynią olimpijską sprzed roku - Chinką Qinwen Zheng.

Instagram Post

Od tego czasu Kolumbijka wygrała zaledwie jedno spotkanie. W kwalifikacjach do turnieju w Waszyngtonie. Poza tym przegrywa. Choćby w pierwszej rundzie imprezy w Montrealu nie poradziła sobie z nieco już zapomnianą Eugenie Bouchard. Jak się okazało, dla Kanadyjki było to ostatnie zwycięstwo w karierze. Bouchard w drugiej rundzie przegrała tam z Belindą Bencić i zakończyła karierę.

Świątek zagra więc z rywalką, która od wielu tygodni nie odniosła jakiegokolwiek zwycięstwa w głównej drabince turnieju WTA. Arango utrzymuje jednak miejsce w czołowej setce rankingu i dzięki temu gra w Nowym Jorku bez kwalifikacji. W przeszłości dwukrotnie próbowała awansować przez nie do turnieju głównego, ale bez sukcesu. Oczywiście Polka będzie zdecydowaną faworytką pojedynku z Kolumbijką.

Warto dodać, że jest coś, a właściwie ktoś, kto łączy Świątek i Arango. Tenisistka z Kolumbii wskazuje bowiem jako swojego tenisowego idola Rafaela Nadala. Poza kortem Arango lubi aktywnie spędzać czas ze swoim psem. Ma miniaturowego owczarka australijskiego. Na co dzień trenuje na Florydzie.