Iga Świątek do sześciu punktów zmniejszyła stratę do Amerykanki Coco Gauff w rankingu WTA tenisistek. Z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.

Iga Świątek utrzymuje 4. miejsce w światowym rankingu WTA, tracąc do trzeciej Coco Gauff tylko 6 punktów.

Na których miejscach pozostałe polskie tenisistki?

Trzecia w rankingu WTA Iga Świątek wraz z kilkoma innymi tenisistkami z czołówki w minionym tygodniu rywalizowała w turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Polka, podobnie jak rok temu, dotarła do ćwierćfinału, więc ten występ pozostał bez wpływu na jej dorobek punktowy. 24-letnia Raszynianka zdołała jednak nieco zmniejszyć stratę do wyprzedzającej ją Gauff, która również odpadła w Stuttgarcie w ćwierćfinale, i obecnie traci do niej zaledwie sześć punktów.

W imprezie w Niemczech triumfowała będąca w znakomitej formie od początku sezonu Rybakina. Dzięki zwycięstwu, a także korzystając z absencji Sabalenki, reprezentantka Kazachstanu zmniejszyła stratę do liderki rankingu z 2917 punktów do 2395.

W czołowej dziesiątce doszło do jednej zmiany - na ósme z dziewiątego miejsca awansowała Rosjanka Mirra Andriejewa, która wyeliminowała Świątek w ćwierćfinale w Stuttgarcie, ale odpadła później w półfinale z Rybakiną. Zamieniła się pozycjami z Włoszką Jasmine Paolini.

Magdalena Fręch awansowała z 39. na 38. lokatę, a Magda Linette spadła z 56. na 57. miejsce.

Na najwyższą w karierze 118. pozycję awansowała Maja Chwalińska, która w niedzielę wygrała turniej WTA 125 w portugalskim Oeiras.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 20 kwietnia 2026

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10895 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8500

3. (3) Coco Gauff (USA) 7279

4. (4) Iga Świątek (Polska) 7273

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6136

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5995

7. (7) Elina Switolina (Ukraina) 3910

8. (9) Mirra Andriejewa (Rosja) 3746

9. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 3722

10. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3531

...

38. (39) Magdalena Fręch (Polska) 1318

57. (56) Magda Linette (Polska) 1059

118. (129) Maja Chwalińska (Polska) 697

160. (155) Linda Klimovicova (Polska) 475

163. (161) Katarzyna Kawa (Polska) 461