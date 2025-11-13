Sezon 2025 przyniósł ogromne zarobki czołowym tenisistkom świata. Aryna Sabalenka pobiła historyczny rekord, a Iga Świątek utrzymała się w ścisłej czołówce. W rankingu znalazło się także kilka niespodzianek.

Aryna Sabalenka została najlepiej zarabiającą tenisistką sezonu 2025.

Pobiła dotychczasowy rekord należący do Sereny Williams.

Iga Świątek uplasowała się na drugim miejscu.

Sezon 2025 okazał się niezwykle dochodowy dla najlepszych zawodniczek światowego tenisa. Aryna Sabalenka zarobiła na korcie aż 15 008 519 dolarów, ustanawiając nowy rekord wszech czasów i detronizując dotychczasową liderkę, Serenę Williams - podaje sport.pl. Tuż za nią uplasowała się Iga Świątek, która zgromadziła na swoim koncie 10 112 532 dolarów, głównie dzięki triumfowi w Wimbledonie.

Iga Świątek - gwiazda nie tylko na korcie

Polska tenisistka od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem sponsorów. Kontrakty reklamowe z globalnymi markami, takimi jak Rolex, Lego czy Oshee, zapewniają jej dodatkowe źródła dochodu. Jednak to sukcesy na korcie nadal stanowią główną część jej zarobków.

W 2025 roku Świątek ponownie udowodniła, że należy do ścisłej światowej czołówki nie tylko pod względem sportowym, ale i finansowym.

Niespodzianki w rankingu zarobków

Wśród najlepiej zarabiających tenisistek sezonu 2025 znalazło się kilka zaskakujących nazwisk. Jelena Rybakina, która do WTA Finals zakwalifikowała się w ostatniej chwili, dzięki zwycięstwu w turnieju kończącym sezon zarobiła ponad 5 milionów dolarów i znalazła się w ścisłej czołówce.

Z kolei Coco Gauff, mimo triumfu w Roland Garros, uplasowała się dopiero na czwartym miejscu pod względem zarobków z gry, ale jej kontrakty reklamowe czynią ją jedną z najlepiej opłacanych sportsmenek na świecie.

