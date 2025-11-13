Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w rozmowie z Business Insider Polska, że kontrola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powinna zakończyć się do piątku, 14 listopada. Szef resortu zapowiedział, że o wynikach będzie mógł poinformować opinię publiczną w połowie przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej podczas konferencji prasowej.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski: Kontrola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa dobiega końca. W tle kontrowersyjna sprzedaż działki / PAP/Paweł Supernak/Leszek Szymański /

Krajewski podkreślił, że jeśli kontrola wykaże, iż dyrektor KOWR Henryk Smolarz nie dopełnił obowiązków lub przekroczył uprawnienia, może to być podstawą do podjęcia odpowiednich decyzji personalnych. Minister zaznaczył jednak, że nie przesądza, czy ewentualne nieprawidłowości od razu doprowadzą do odwołania Smolarza. Dodał, że na korzyść dyrektora przemawia m.in. przygotowanie raportu otwarcia po objęciu stanowiska oraz przekazywanie spraw do prokuratury.

Minister zapewnił, że nie zamierza nikogo bronić "dla zasady" i nie ma w KOWR "świętych krów". Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, konsekwencje poniesie zarówno dyrektor, jak i każda osoba bezpośrednio odpowiedzialna za ewentualne uchybienia.

Zawiadomienia do prokuratury ws. działki w Zabłotni

W ubiegłym tygodniu, 7 listopada, Krajewski poinformował o skierowaniu dwóch zawiadomień do prokuratury w związku z nieprawidłowościami przy sprzedaży przez KOWR działki w Zabłotni. Przez tę nieruchomość ma przebiegać linia kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Resort rolnictwa przekazał, że działka wróciła do zasobów Skarbu Państwa za pierwotną cenę sprzedaży - 22,76 mln zł.

Kulisy sprzedaży działki pod CPK

Według informacji Wirtualnej Polski z 27 października, w 2023 roku, tuż przed zmianą władzy, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR 160-hektarowej działki wiceprezesowi firmy Piotrowi Wielgomasowi. Przez tę nieruchomość ma przebiegać linia kolei dużych prędkości z Warszawy do lotniska CPK.