Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór na głównego specjalistę ds. nowych mediów - oferuje wynagrodzenie brutto 8 279,91–9 107,90 zł, elastyczne godziny pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej oraz pakiet benefitów (trzynastka, karta sportowa, prywatna opieka medyczna). Kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie, co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu grafik i wideo oraz gotowość do uzyskania poświadczenia dostępu do informacji niejawnych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje głównego specjalisty ds. nowych mediów.

Wynagrodzenie brutto wynosi od 8279,91 do 9107,90 zł, a dodatkowo oferowane są liczne benefity.

Wymagane jest wyższe wykształcenie, doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych i gotowość do pracy z informacjami niejawnymi.

Nowe stanowisko w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jak donosi "Super Express", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. nowych mediów w Departamencie Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu. Nowy pracownik ma odpowiadać za nowoczesną komunikację działań rządu, w tym kreowanie wizualnego wizerunku KPRM. Do głównych obowiązków należeć będzie tworzenie grafik, infografik oraz filmów, a także opracowywanie scenariuszy i koncepcji komunikacyjnych. Specjalista będzie również analizował przebieg spotkań i konsultacji, by skutecznie przekazywać informacje opinii publicznej.

Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci na to stanowisko muszą spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim oczekiwane jest wyższe wykształcenie oraz minimum dwuletnie doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych, wideo lub projektach komunikacyjnych. Wymagana jest także biegła znajomość narzędzi graficznych oraz zasad projektowania i formatów stosowanych w mediach społecznościowych. Dodatkowo, kandydat musi posiadać poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub być gotowym do przejścia odpowiedniej procedury sprawdzającej.

Warunki pracy i wynagrodzenie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie mogła rozpoczynać dzień pracy w elastycznych godzinach, między 7:00 a 9:30. Ze względu na specyfikę pracy, możliwe są nietypowe godziny pracy, w tym dyżury oraz wyjazdy służbowe. Część obowiązków można będzie realizować zdalnie, co stanowi dodatkowe udogodnienie.

Kancelaria oferuje wynagrodzenie brutto w przedziale od 8279,91 do 9107,90 zł, co przekłada się na pensję netto od 5975 zł do 6539 zł na umowie o pracę. Dodatkowo, przyszły pracownik może liczyć na tzw. "trzynastkę", dodatek stażowy oraz szeroki pakiet benefitów. Wśród nich znajdują się dofinansowanie wypoczynku, karta sportowa, refundacja nauki języków obcych, zniżki na ośrodki wypoczynkowe oraz prywatna opieka medyczna.