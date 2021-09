Rozstawiony z numerem 10. Hubert Hurkacz na drugiej rundzie zakończył występ w singlowej rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju US Open. Tenisista z Wrocławia przegrał z Włochem Andreasem Seppim 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (6-8).

Hubert Hurkacz / WARREN TODA / PAP/EPA

Zajmujący 13. miejsce w rankingu ATP Hurkacz nigdy wcześniej nie miał okazji zmierzyć się z 89. w tym zestawieniu Seppim. Polak na otwarcie w Nowym Jorku wyeliminował będącego 82. rakietą świata Białorusina Jegora Gierasimowa 6:3, 6:4, 6:3.

24-letni wrocławianin, półfinalista tegorocznego Wimbledonu, jeszcze nigdy nie dotarł do trzeciej fazy zmagań w US Open.



Jeszcze nie żegna się on z tą imprezą, bowiem zgłosił się również do debla, w którym partneruje mu Szymon Walków.



Wynik meczu 2. rundy singla mężczyzn

Andreas Seppi (Włochy) - Hubert Hurkacz (Polska, 10) 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8-6).