Austriak Stefan Kraft wygrał drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Austriak pokonał drugiego Joana Hoerla o prawie 23 punkty. Punkty zdobyli dwaj Polacy. Najlepszym z Biało-Czerwonych był Piotr Żyła.

Stefan Kraft / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Żyła błysnął w kwalifikacjach, w których zajął 5. miejsce. W pierwszej serii popularny "Wiewiór" skoczył 135,5 m i zajmował 20 lokatę. W drugiej doleciał do 131 m i zakończył konkurs na 21. pozycji.

Drugi raz w tym sezonie zapunktował Dawid Kubacki. Wczoraj Polak zakończył rywalizację na 21. miejscu. Dziś w pierwszej serii skoczył 129,5 m i plasował się na 24. pozycji. W drugiej nieco się poprawił - doleciał do 130 m - i awansował o jedną lokatę.

Do drugiej serii - podobnie jak w sobotę - nie awansował Paweł Wąsek (128,5 m, 34 miejsce).

Konkurs wygrał - podobnie jak w sobotę - Stefan Kraft. Austriak skoczył 148,5 m i 148,5 m. O 22,6 pkt punktów wyprzedził swojego rodaka Jana Hoerla (144,5 m, 145 m) i Niemca Andreasa Wellingera (143,5 m i 146 m).

W konkursie zabrakło Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła. Obaj przepadli w kwalifikacjach.

Stoch skoczył zaledwie 87,5 m i został sklasyfikowany na 51. miejscu. Jeszcze gorzej zaprezentował się Zniszczoł, który po skoku na 79. metr, zajął ostatnie miejsce.

Warto zwrócić uwagę, że do udziału w kwalifikacjach zgłosiło się zaledwie 54. zawodników. Oznaczało to, że do konkursu nie awansowało zaledwie 4. Jak się później okazało, zadanie było jeszcze łatwiejsze, bo w trakcie rywalizacji zdyskwalifikowany został Decker Dean z USA.

W klasyfikacji generalnej PŚ Kraft o 70 pkt wyprzedza drugiego Niemca Piusa Paschkego. Kubacki zajmuje 19. miejsce. Żyła jest 25.

Kolejne zawody, 2 i 3 grudnia, odbędą się w norweskim Lillehammer.