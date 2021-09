Występująca w odmłodzonym składzie siatkarska reprezentacja Włoch zdobyła mistrzostwo Europy. "Uważam, że dokonaliśmy niemożliwego" - powiedział PAP przyjmujący Alessandro Michieletto, który w grudniu skończy 20 lat.

Siatkarze reprezentacji Włoch cieszą się ze zdobycia tytułu mistrza Europy / Andrzej Grygiel / PAP

Rozczarowaniem zakończył się występ reprezentacji Włoch w niedawnych igrzyskach w Tokio. Po tej imprezie kadrę przejął trener Ferdinando De Giorgi, a na mistrzostwa Europy zabrał wielu młodych zawodników. Niespodziewanie ekipa z Italii wygrała turniej organizowany przez Polskę, Czechy, Estonię i Finlandię. W rozgrywanym w katowickim Spodku finale pokonała Słoweńców 3:2.

"Nigdy nie myślałem nawet, że zdobędziemy tytuł"

Jestem zszokowany, bardzo szczęśliwy. Sam już nie wiem, jak się czuję. Uważam, że dokonaliśmy niemożliwego. Ale teraz trzymam w rękach mój medal i stwierdzam "tak, dokonaliśmy tego" - zaznaczył z uśmiechem Michieletto.



Jak dodał, w związku ze wspomnianym odmłodzeniem zespołu przystępował on do czempionatu Starego Kontynentu bez wyznaczonego konkretnego celu.



Pojechaliśmy z myślą o tym, by zagrać jak najlepiej. To dla wielu z nas była pierwsza impreza w barwach seniorskiej drużyny narodowej. Naprawdę jestem w szoku. Nigdy nie myślałem nawet, że zdobędziemy w niej tytuł. Jestem bardzo wdzięczny kolegom z kadry, sztabowi szkoleniowemu i federacji - podkreślił.



Przyjmujący przyznał, że początkowo włoska drużyna grała bez żadnej presji i bardzo jej to pomogło.



Ale to nie jest tak, że presji nie było do samego końca. Dziś w finale i wczoraj w półfinale odczuwaliśmy już ją, bo było mnóstwo kibiców na trybunach, to były mecze o dużą stawkę. Ale graliśmy najlepszą siatkówkę w tym turnieju i dlatego zostaliśmy mistrzami Europy - podsumował.



"Teraz musimy zorganizować jakąś imprezę"

Zdaniem Simone Giannellego zespół prowadzony przez De Giorgiego, byłego trenera reprezentacji Polski, ani przez chwilę nie był pozbawiony presji.



Grając w tym stroju, spoczywa ona na tobie w każdym spotkaniu. Reprezentacyjna koszulka jest bardzo ciężka, bo przywiązujemy we Włoszech dużą wagę do występów w kadrze - wyjaśnił w rozmowie z PAP.



25-letni rozgrywający, który dostał w niedzielę nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) tych ME, przyznał, że przygotowania do turnieju trwały ok. 10 dni.



Faktem jest, że nasz zespół jest bardzo młody. Pokonaliśmy w finale świetny zespół i jestem bardzo dumny z naszej drużyny. Teraz musimy zorganizować jakąś imprezę - dodał ze śmiechem.



Wśród atutów, które przyczyniły się do sukcesu ekipy z Italii, wymienił też De Giorgiego.



Pracowaliśmy pod jego okiem bardzo ciężko każdego dnia i przyniosło to świetny efekt - wskazał Giannelli.