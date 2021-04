Zespół Sir Safety Conad Perugia został wicemistrzem Włoch, ulegając w finałowej rywalizacji play off Cucine Lube Civitanova 1-3. W ostatnim meczu, przegranym 1:3, w ekipie srebrnych medalistów wystąpili obaj siatkarze reprezentacji Polski - Wilfredo Leon i Maciej Muzaj.

Wilfredo Leon został wicemistrzem Włoch / LEGAVOLLEY.IT /

Leon tradycyjnie był wiodącą postacią drużyny. W sobotnim pojedynku w Civitanova Marche pochodzący z Kuby przyjmujący zdobył 17 punktów - 11 atakiem, cztery blokiem i posłał dwa asy. O jeden mniej zanotował jego klubowy kolega, serbski atakujący Aleksandar Atanasijevic. Występujący na tej samej pozycji Muzaj pojawił się na boisku tylko na chwilę w drugim i trzecim secie. Nie miał ani jednej okazji do ataku czy zagrywki i nie zdobył ani jednego punktu. Drugi z Polaków dołączył do włoskiego klubu dopiero na początku lutego.

Liderem Lube był Osmany Juantorena. Kubański przyjmujący, który od 2015 roku występuje w reprezentacji Włoch, uzyskał 19 pkt.







Znaczący udział w wynikach drużyny ze stolicy Umbrii w tym sezonie miał też Vital Heynen. Prowadzący także reprezentację Polski trener został zwolniony dzień po porażce w pierwszym meczu finału. W trzech kolejnych spotkaniach Belga, który pracował w tym klubie od 2019 roku, w roli głównego zastąpił jego dotychczasowy asystent Carmine Fontana.







Lube triumfowało w Serie A po raz szósty, poprzednio w 2019 roku. Perugia powtórzyła wynik sprzed dwóch lat, a mistrzem była raz - w 2018 roku.



Poprzedni sezon włoskiej ekstraklasy został przerwany z powodu pandemii Covid-19, a medali nie przyznano. Na pierwszym miejscu sklasyfikowane zostało Lube, w którym występował wówczas Mateusz Bieniek (w tym sezonie był wypożyczony do PGE Skry Bełchatów), a Perugia była trzecia.



Leon i Muzaj w najbliższym czasie nieco odpoczną, a następnie udadzą się do Spały na zgrupowanie przygotowującej się do sezonu reprezentacji Polski.