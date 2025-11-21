W czwartek wieczorem w jednym z mieszkań przy ul. Kolejowej w Poznaniu doszło do brutalnej bójki pomiędzy dwiema młodymi kobietami. Obie trafiły do szpitala z ranami ciętymi, przy czym stan jednej z nich lekarze określają jako ciężki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lokalne media, m.in. portal Poznań Nasze Miasto, poinformowały, że w czwartek wieczorem w jednym z mieszkań przy ul. Kolejowej w Poznaniu doszło do brutalnej bójki między dwiema młodymi kobietami.

Służby odebrały zgłoszenie od sąsiadów ok. godz. 21:30. Na miejsce natychmiast wysłano m.in. policję i pogotowie ratunkowe.

Jak przekazał w piątek rano mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mieszkanie, którego dotyczyło zgłoszenie, było zamknięte, dlatego funkcjonariusze weszli przez okno.

"Poszczególne pokoje też były pozamykane. Widoczne były tam na różnych sprzętach i w różnych miejscach ślady krwi" - przekazał rzecznik prasowy KWP w Poznaniu.

Policjant poinformował, że w dwóch pokojach znaleziono dwie ranne kobiety; obie miały obrażenia "charakterystyczne dla ostrego narzędzia". Poszkodowane trafiły do poznańskich szpitali. Jedna z nich przeszła operację, jest w ciężkim stanie.

Wiadomo, że mieszkanie, w którym doszło do awantury, jest przeznaczone do wynajmu pokoi.