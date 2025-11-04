Olsztyn został wybrany jednym z miast-gospodarzy fazy grupowej mistrzostw świata siatkarzy w 2027 roku. Przez sześć dni września w zmodernizowanej hali Urania rozegrane zostaną mecze dwóch grup turniejowych, a kibice będą mogli obejrzeć dwanaście spotkań z udziałem czołowych reprezentacji świata – poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej.

Olsztyn gospodarzem fazy grupowej MŚ siatkarzy 2027 (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Olsztyn będzie jednym z miast, w którym zostaną rozegrane mecze fazy grupowej siatkarskich mistrzostw świata w 2027 r.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej wskazał, że miasto przez lata zapracowało na organizację turnieju tej rangi.

Jeszcze przed mistrzostwami kibice będą mogli poczuć siatkarskie emocje w trakcie dwóch meczów reprezentacji Polski.

Prezes PZPS Sebastian Świderski podkreślił, że wybór Olsztyna to docenienie siatkarskich tradycji miasta. Olsztyn przez lata zapracował na organizację turnieju tej rangi - wskazywał, dodając, iż jest przekonany, że wyremontowana Urania wypełni się kibicami spragnionymi siatkówki na najwyższym poziomie.

To wielka radość i duma. Kiedyś mówiliśmy, że chcemy, by do Olsztyna wrócił sport na najwyższym poziomie. Dziś możemy z uśmiechem powiedzieć: udało się. W 2027 roku oczy całego siatkarskiego świata będą zwrócone właśnie tutaj. Dla Olsztyna to nie tylko sportowe święto, ale też ogromna wartość promocyjna - podkreślił prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński przypomniał, że siatkówka jest wpisana w DNA regionu. Organizacja tak prestiżowego wydarzenia potwierdza, że Warmia i Mazury są gotowe na wielkie sportowe wyzwania - podkreślił.

Dwa mecze towarzyskie przed mistrzostwami

Zanim dojdzie do mistrzostw, w latach 2026-2027 w Uranii odbędą się dwa mecze towarzyskie reprezentacji Polski - jeden kobiet, drugi mężczyzn.

Zmodernizowana Urania działa od końca 2023 roku. W ciągu pierwszego roku w hali odbyło się blisko 80 wydarzeń, które zgromadziły około 375 tysięcy uczestników. Obiekt oferuje arenę główną z widownią na ponad 4 tysiące osób, małą arenę, salę do podnoszenia ciężarów, siłownię oraz salę sztuk walki. Na zewnątrz jest zadaszone lodowisko, które latem służy jako tor do jazdy na rolkach.