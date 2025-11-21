Na remontowanym odcinku torów kolejowych pod Ostrowem Wielkopolskim ktoś podłożył tzw. ślepe naboje karabinowe. "Naszym zdaniem to prowokacja i próba sprawdzania reakcji służb" - informuje policja.

Dziś w godzinach porannych pracownik firmy koordynującej roboty torowe poinformował wielkopolską policję, że ktoś na remontowanym odcinku torów kolejowych pod Ostrowem Wielkopolskim podłożył tzw. ślepe naboje karabinowe.

Na zdjęciu widać dwa ślepe naboje związane drutem, które zamocowano na uchwycie jednej z szyn, mocującym ją do podkładu.

"Nasza specjalna grupa śledcza działa już na miejscu. Znajdziemy sprawcę tego zdarzenia" - zapewnił mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mundurowi podziękowali pracownikom technicznym PKP za czujność i przekazanie informacji.

Poważnie potraktowany incydent

Choć do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku torów kolejowych, na którym nie jeżdżą pociągi, to policja potraktowała incydent bardzo poważnie.

Jedną z wersji branych pod uwagę przez służby jest ta, według której mógł to być "głupi żart"; sprawcy mogło chodzić o nagłośnienie swojego "wyczynu" w kontekście ostatnich aktów dywersyjnych na kolei.

Z drugiej strony, może to być prowokacja mająca na celu sprawdzenie sposobu i czasu reakcji służb na podobne incydenty.

Niezależnie od motywów, policjanci ostrzegają, że sprawcy grozi bardzo poważna kara. Może odpowiadać za wywołanie fałszywego alarmu, a także za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Za to można iść do więzienia nawet na 8 lat.

Akty dywersji na kolei

Wzmożona czujność służb i pracowników kolei jest pokłosiem aktów dywersji, do których doszło w dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa-Dorohusk.

W miejscowości Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu.